Karol G, Don Omar: Estos son los conciertos previstos en Ecuador para 2027
Reguetón, baladas, pop country, pop látino serán algunos de los géneros musicales que se disfrutarán en los conciertos en Ecuador.
Ecuador vivirá conciertos con grandes artistas internacionales en 2027.
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Actualizado:
17 oct 2026 - 15:00
El 2027 tendrá una variada agenda de conciertos en Ecuador. A menos de tres meses de que termine 2026, varios artistas nacionales e internacionales ya confirmaron sus presentaciones en Quito, Guayaquil y Cuenca.
El calendario arrancará con Karol G, quien llegará a Quito con tres presentaciones consecutivas. A ella se sumarán artistas como La Oreja de Van Gogh, Ha*Ash, Jorge Drexler, Camilo, Ana Gabriel, Don Omar, Jay Wheeler y Fonseca.
Estos son los conciertos anunciados hasta el momento:
Karol G
La colombiana Karol G será una de las primeras artistas en subir a un escenario ecuatoriano en 2027. 'La Bichota' ofrecerá tres conciertos en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito como parte de la gira 'Viajando por el Mundo Tropitour
- 15 de enero de 2027
- 16 de enero de 2027
- 17 de enero de 2027
Jorge Drexler
El cantautor uruguayo Jorge Drexler, reconocido por temas como 'Todo se transforma', 'Me haces bien', 'Inoportuna' y 'Asilo', llegará al país con su 'Gira Taracá'.
Tiene una presentación confirmada:
- 17 de febrero de 2027
- Quito
- Coliseo General Rumiñahui
Ha*Ash
El dúo mexicano-estadounidense Ha*Ash regresará a Ecuador con su gira 'No Me Hablen de Amor'. Las hermanas Hanna y Ashley ofrecerán dos conciertos:
- 26 de febrero: Quito, Coliseo General Rumiñahui
- 27 de febrero: Guayaquil, Coliseo Voltaire Paladines Polo
La Oreja de Van Gogh
Una de las presentaciones más esperadas será el regreso de La Oreja de Van Gogh, esta vez con Amaia Montero. La agrupación española iniciará su recorrido por Latinoamérica en Ecuador como parte de su gira 'Tantas cosas que contar'.
- 10 de marzo de 2027
- Quito
- Coliseo General Rumiñahui
Camilo
El colombiano Camilo también forma parte de la agenda. Sus conciertos, inicialmente previstos para diciembre de 2026, fueron postergados para abril de 2027.
Las nuevas fechas son:
- 9 de abril: Quito, Arena Bicentenario
- 10 de abril: Cuenca, Coliseo Jefferson Pérez
Ana Gabriel
La artista mexicaca, Ana Gabriel, ofrecerá un concierto en Ecuador como parte de su tour 'Claro de Luna', en el 2027
Su presentación está programada para:
- 24 de abril de 2027
- Quito
- Coliseo General Rumiñahui
Jay Wheeler
El cantante puertorriqueño Jay Wheeler se presentará en Quito con canciones como 'Fuga', 'Refe 1' y 'De Lejitos'.
- 29 de abril de 2027
- Quito
- Coliseo General Rumiñahui
Don Omar
El reguetonero puertorriqueño Don Omar confirmó que regresará a Ecuador en 2027 con presentaciones en Quito y Guayaquil. El anuncio se realizó el 14 de octubre de 2026, durante una transmisión en vivo en sus redes sociales.
El artista llegará con su gira internacional 'The Last King World Tour'. Por ahora, no se han anunciado las fechas exactas ni los escenarios de sus conciertos en Ecuador.
Fonseca
El colombiano Fonseca también confirmó su regreso al país con su nueva gira 'Antes Que El Tiempo Se Vaya Tour 2027'. El artista se presentará por primera vez en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito.
- 16 de octubre de 2027
- 20:00
- Estadio Olímpico Atahualpa
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