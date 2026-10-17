Karol G, Don Omar: Estos son los conciertos previstos en Ecuador para 2027

El 2027 tendrá una variada agenda de conciertos en Ecuador. A menos de tres meses de que termine 2026, varios artistas nacionales e internacionales ya confirmaron sus presentaciones en Quito, Guayaquil y Cuenca.

El calendario arrancará con Karol G, quien llegará a Quito con tres presentaciones consecutivas. A ella se sumarán artistas como La Oreja de Van Gogh, Ha*Ash, Jorge Drexler, Camilo, Ana Gabriel, Don Omar, Jay Wheeler y Fonseca.

Estos son los conciertos anunciados hasta el momento:

Karol G

La colombiana Karol G será una de las primeras artistas en subir a un escenario ecuatoriano en 2027. 'La Bichota' ofrecerá tres conciertos en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito como parte de la gira 'Viajando por el Mundo Tropitour

15 de enero de 2027

16 de enero de 2027

17 de enero de 2027

Jorge Drexler

El cantautor uruguayo Jorge Drexler, reconocido por temas como 'Todo se transforma', 'Me haces bien', 'Inoportuna' y 'Asilo', llegará al país con su 'Gira Taracá'.

Tiene una presentación confirmada:

17 de febrero de 2027

Quito

Coliseo General Rumiñahui

Ha*Ash

El dúo mexicano-estadounidense Ha*Ash regresará a Ecuador con su gira 'No Me Hablen de Amor'. Las hermanas Hanna y Ashley ofrecerán dos conciertos:

26 de febrero: Quito, Coliseo General Rumiñahui

Quito, Coliseo General Rumiñahui 27 de febrero: Guayaquil, Coliseo Voltaire Paladines Polo

La Oreja de Van Gogh

Una de las presentaciones más esperadas será el regreso de La Oreja de Van Gogh, esta vez con Amaia Montero. La agrupación española iniciará su recorrido por Latinoamérica en Ecuador como parte de su gira 'Tantas cosas que contar'.

10 de marzo de 2027

Quito

Coliseo General Rumiñahui

Camilo

El colombiano Camilo también forma parte de la agenda. Sus conciertos, inicialmente previstos para diciembre de 2026, fueron postergados para abril de 2027.

Las nuevas fechas son:

9 de abril: Quito, Arena Bicentenario

Quito, Arena Bicentenario 10 de abril: Cuenca, Coliseo Jefferson Pérez

Ana Gabriel

La artista mexicaca, Ana Gabriel, ofrecerá un concierto en Ecuador como parte de su tour 'Claro de Luna', en el 2027

Su presentación está programada para:

24 de abril de 2027

Quito

Coliseo General Rumiñahui

🎤 https://t.co/krM0gKon91 👉 La cantante mexicana Ana Gabriel regresará a Ecuador el próximo 24 de abril de 2027 para ofrecer un #concierto en Quito como parte de su tour Claro de Luna. https://t.co/UARc2EQC4w — Teleamazonas (@teleamazonasec) October 12, 2026

Jay Wheeler

El cantante puertorriqueño Jay Wheeler se presentará en Quito con canciones como 'Fuga', 'Refe 1' y 'De Lejitos'.

29 de abril de 2027

Quito

Coliseo General Rumiñahui

Don Omar

El reguetonero puertorriqueño Don Omar confirmó que regresará a Ecuador en 2027 con presentaciones en Quito y Guayaquil. El anuncio se realizó el 14 de octubre de 2026, durante una transmisión en vivo en sus redes sociales.

El artista llegará con su gira internacional 'The Last King World Tour'. Por ahora, no se han anunciado las fechas exactas ni los escenarios de sus conciertos en Ecuador.

Fonseca

El colombiano Fonseca también confirmó su regreso al país con su nueva gira 'Antes Que El Tiempo Se Vaya Tour 2027'. El artista se presentará por primera vez en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito.