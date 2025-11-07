Así puede votar por Nadia Mejía para los concursos del Miss Universo 2025

Nadia Mejía fue elegida Miss Universo Ecuador y compite por el título de la mujer más bella del mundo.

Con gran carisma la ecuatoriana Nadia Mejía participa en el certamen de Miss Universo 2025 en Tailandia. Es la 74° edición del concurso.

Para las etapas preliminares del famoso reinado se habilitó la opción del voto del público a través de la aplicación oficial de Miss Universo.

La ecuatoriana cumple con su agenda en Bangkok, la capital tailandesa, mientras se desarrollan los eventos previos a la coronación prevista para el 21 de noviembre de 2025.

Las categorías disponibles para votar ahora son:

Más fotogénica

Elección del público

Miss Simpatía

Mejor piel

Mejor vestido de noche (luego del desfile de trajes de gala)

Mejor traje típico (luego del desfile)

Las votaciones tienen un costo, pero la organización del Miss Universo adelantó que habilitará una opción gratuita.

Costo por voto