Así puede votar por Nadia Mejía para los concursos del Miss Universo 2025
La ecuatoriana Nadia Mejía participa en el certamen de belleza más importante del mundo y busca dejar el nombre de Ecuador en lo alto.
Nadia Mejía fue elegida Miss Universo Ecuador y compite por el título de la mujer más bella del mundo.
07 nov 2025 - 12:25
Con gran carisma la ecuatoriana Nadia Mejía participa en el certamen de Miss Universo 2025 en Tailandia. Es la 74° edición del concurso.
Para las etapas preliminares del famoso reinado se habilitó la opción del voto del público a través de la aplicación oficial de Miss Universo.
La ecuatoriana cumple con su agenda en Bangkok, la capital tailandesa, mientras se desarrollan los eventos previos a la coronación prevista para el 21 de noviembre de 2025.
Las categorías disponibles para votar ahora son:
- Más fotogénica
- Elección del público
- Miss Simpatía
- Mejor piel
- Mejor vestido de noche (luego del desfile de trajes de gala)
- Mejor traje típico (luego del desfile)
Las votaciones tienen un costo, pero la organización del Miss Universo adelantó que habilitará una opción gratuita.
Costo por voto
- 3 votos: USD 0,99
- 15 votos: USD 4,99
- 40 votos: USD 9,99
- 85 votos: USD 19,99
- 220 votos: USD 49,99
- 450 votos: USD 99,99
- 1 000 votos: USD 199,99
