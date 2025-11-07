Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Así puede votar por Nadia Mejía para los concursos del Miss Universo 2025

La ecuatoriana Nadia Mejía participa en el certamen de belleza más importante del mundo y busca dejar el nombre de Ecuador en lo alto.

Nadia Mejía fue elegida Miss Universo Ecuador y compite por el título de la mujer más bella del mundo.

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

07 nov 2025 - 12:25

Con gran carisma la ecuatoriana Nadia Mejía participa en el certamen de Miss Universo 2025 en Tailandia. Es la 74° edición del concurso.

Para las etapas preliminares del famoso reinado se habilitó la opción del voto del público a través de la aplicación oficial de Miss Universo.

La ecuatoriana cumple con su agenda en Bangkok, la capital tailandesa, mientras se desarrollan los eventos previos a la coronación prevista para el 21 de noviembre de 2025.

Las categorías disponibles para votar ahora son:

  • Más fotogénica
  • Elección del público
  • Miss Simpatía
  • Mejor piel
  • Mejor vestido de noche (luego del desfile de trajes de gala)
  • Mejor traje típico (luego del desfile)

Las votaciones tienen un costo, pero la organización del Miss Universo adelantó que habilitará una opción gratuita.

Costo por voto

  • 3 votos: USD 0,99 
  • 15 votos: USD 4,99 
  • 40 votos: USD 9,99 
  • 85 votos: USD 19,99 
  • 220 votos: USD 49,99 
  • 450 votos: USD 99,99 
  • 1 000 votos: USD 199,99  

