Dos jueces del Miss Universo 2025 renunciaron antes de la preliminar; ¿votación secreta?

La polémica en el Miss Universo 2025, que se realiza en Tailandia, continúa. Dos jueces renunciaron este martes 18 de noviembre del 2025, un día antes de la gala preliminar.

El primero en hacer pública su renuncia fue Omar Harfuch, quien conformaba el jurado de la final. Con un video difundido en redes sociales, el pianista y compositor franco-libanés aseguró que su salida del certamen se debe a actividades irregulares que no cumplen con su labor de evaluador.

Harfuch afirmó que dos días antes de la final se realizó una "votación secreta" para preseleccionar a 30 candidatas de las 136 representantes del certamen. Él denuncia que "esta votación fue llevada a cabo por personas que no son miembros oficiales del jurado" y que él mismo fue incluido sin haber participado.

También indicó que los resultados fueron entregados a una sola persona vinculada a una organización nacional de una de las delegaciones y denunció un "claro conflicto de interéses”.

"No podía estar ante el público y las cámaras de televisión, fingiendo legitimar un voto en el que nunca participé", agregó Omar Harfuch. Además recalcó que algunos de los países eliminados por este proceso podrían "estar en guerra, ser discriminados o geopolíticamente sensibles" y eso implica una responsabilidad que podría recaer en el jurado.

'No se ha creado ningún jurado improvisado'

Tras esta denuncia, la organización del Miss Universo 2025 aclaró que el programa 'Más allá de la corona', al que se refiere Harfuch, es una iniciativia de impacto social independiente y que opera separado de la compentencia oficial y del panel de jueces.

En el comunicado se calificó a los comentarios de Harfuch como "confusos" y alegaron una falta de comprensión del programa. "No se ha creado ningún jurado improvisado. Ningún grupo externo ha sido autorizado para evaluar a las delegadas o seleccionar a las finalistas. Todas las evaluaciones continúan siguiendo los protocolos establecidos, transparentes y supervisados", añadió.

Finalmente, advirtió que el pianista no puede usar ni hacer refrencia a cualquier marca, servicio o propiedad registrada del Miss Universo, caso contrario deberá enfrentar acciones legales.

Claude Makélélé renuncia a ser jurado

Horas después, el exfutbolista y entrenador francés Claude Makélélé renunció al comité de selección del concurso Miss Universo 2025. Al contrario de Harfuch, alegó que se trata de imprevistos personales.

"Esta fue una decisión difícil, ya que tengo a Miss Universo en la más alta estima. La plataforma representa empoderamiento, diversidad y excelencia, valores que siempre he defendido a lo largo de mi carrera. Me disculpo sinceramente con la organización, los concursantes y todos los involucrados, y espero poder contribuir en el futuro en mejores circunstancias", señaló en un breve comunicado en sus redes sociales oficiales.