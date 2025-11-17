¿Cuándo y dónde ver a Nadia Mejía en la gala preliminar del Miss Universo 2025?

La ecuatoriana Nadia Mejía se ubica entre las favoritas para llevarse la corona del Miss Universo 2025. El evento, que se realiza en Tailandia, está en su recta final para conocer a la nueva soberana.

El sábado 15 de noviembre se llevó a cabo una de las actividades más importantes del certamen. Las más de 120 candidatas tuvieron la entrevista con el jurado. La representante de Ecuador tuvo un inconveniente con su vestuario, pero aseguró que su desempeño en esta actividad fue muy bueno.

Un día antes, el viernes 14 de noviembre, la modelo y cantante de 29 años de edad se lució en la pasarela en traje de baño. Nadia utilizó un bikini de color verde, que con su presencia escénica conquistó a los asistentes y se convirtió en tendencia.

Las dos actividades que determinarán el rumbo del Miss Universo serán el miércoles 19 de noviembre. Primero desfilarán con el traje típico a las 01:00 (hora de Ecuador) y luego se presentarán en la gala preliminar a las 07:00 (hora de Ecuador).

Este evento se realizará en el Impact Challenger, uno de los escenarios más imponentes de Tailandia y será clave para definir a las finalistas que desfilarán nuevamente el viernes 21 de noviembre.

La nueva reina sucederá a la danesa Victoria Kjaer, quien obtuvo el título en 2024 en México y durante su año de reinado visitó cerca de 30 países como imagen de la organización.

El evento se podrá ver por Telemundo y a través del canal oficial de YouTube del Miss Universo.