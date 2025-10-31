Netflix anuncia fecha para el estreno de la temporada final de 'Stranger Things'

La temporada final de la serie 'Stranger Things' se anuncio a traves de un trailer el 30 de octubre.

La serie 'Stranger Things' llega a su fin. Netflix confirmó este jueves, 30 de octubre de 2025, que la quinta y última temporada se estrenará el 26 de noviembre de 2025, marcando el cierre de una de las producciones más exitosas de la plataforma.

El anuncio vino acompañado del tráiler oficial, en el que se anticipa el enfrentamiento final entre los protagonistas y Vecna, el villano principal de la historia. La serie creada por los hermanos Duffer contará con ocho episodios, divididos en tres partes.

Según detalló Netflix, el primer volumen, compuesto por cuatro capítulos, estará disponible desde el 26 de noviembre. La segunda entrega, con tres episodios, se estrenará el 25 de diciembre, mientras que el capítulo final llegará el 31 de diciembre, en vísperas de Año Nuevo.

“Esta temporada empieza con algo de caos, porque nuestros héroes perdieron la batalla al final de la cuarta temporada. Antes solíamos mostrar su vida cotidiana y luego el elemento sobrenatural, pero ahora todo arranca a toda velocidad”, explicó Ross Duffer, uno de los creadores.

Por su parte, el productor ejecutivo y director Shawn Levy destacó que, aunque las secuencias de acción y los efectos visuales “están a otro nivel”, la emotividad y conexión con los personajes se mantiene como el núcleo de la serie.

Con esta temporada final, Stranger Things promete cerrar su historia con una mezcla de acción, nostalgia y emoción, consolidando su legado como una de las series más influyentes del catálogo de Netflix.