Estas son las series más esperadas que se estrenarán en octubre del 2025; ¿dónde ver?

En octubre del 2025 se estrenarán series de terror, suspenso, animación, thrillers, entre otros géneros

El terror de la saga 'It' salta a la televisión con 'Welcome to Derry' en una serie que llega a HBO en octubre del 2025. Esta serie de televisión estadounidense de terror sobrenatural está basada en la novela de Stephen King, de 1986.

Este mes también dará la bienvenida a la nueva y esperada entrega de la animación de 'Star Wars: Visions' o a un documental sobre la trayectoria de Martin Scorsese.

Hay al menos 10 series que se estrenarán en diferentes fechas de octubre. Los fanáticos podrán disfrutarlas a través de las diferentes plataformas de streaming. Estas son:

'It: Welcome to Derry' (HBO, 26 de octubre)

Ambientada en el universo de 'It' de Stephen King, 'Welcome to Derry' es una precuela de 'It' (2017) e 'It Chapter Two' (2019), con la acción situada en 1962, cuando una pareja y su hijo se mudan a Derry (Maine) en una historia que cuenta el origen del terrorífico Pennywise.

Está serie está protagonizada por Jovan Adepo, Taylour Paige, Chris Chalk, Madeleine Stowe y Bill Skarsgård.

'Star Wars: Visions' (Disney+, 29 de octubre)

La tercera entrega de esta serie de cortometrajes de animación del universo Star Wars llega con nueve cortometrajes de nueve estudios de animación japonesa diferentes.

Un regreso muy esperado al espíritu de la primera entrega, también de proyectos nipones, frente a una segunda en la que se implicaron estudios de todo el mundo.

'Mr. Scorsese' (Apple TV+, 17 de octubre)

Cinco episodios dirigidos por Rebecca Miller componen esta serie documental que ahonda en la figura de Martin Scorsese y en su trayectoria, desde sus películas cuando era un estudiante de la Universidad de Nueva York hasta la actualidad.

Un "retrato de un hombre a través de la lente de su trabajo" construido a través de su archivo personal y con el testimonio de personalidades como Robert De Niro, Daniel Day-Lewis, Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, Mick Jagger, Jodie Foster o Steven Spielberg.

'Down Cemetery Road' (Apple TV+, 29 de octubre)

Un thriller protagonizado y producido por Emma Thompson y Ruth Wilson, basado en la novela homónima de Mick Herron ('Slow Horses'), que comienza cuando una casa explota en un tranquilo barrio residencial de Oxford y una niña desaparece.

Entonces, Sarah Tucker (Wilson) se obsesiona con encontrarla y solicita la ayuda de la investigadora privada Zoë Boehm (Thompson).

'Monster: The Ed Gein Story' (Netflix, 3 de octubre)

Tras las historias de Jeffrey Dahmer (2022) y de Lyle y Erik Menendez (2024), llega la tercera historia englobada bajo el título de 'Monster', en esta ocasión centrada en Ed Gein, un hombre sencillo y tranquilo de Wisconsin que en los años 50 se convirtió en uno de los asesinos en serie más aterrador de la historia.

El británico Charlie Hunnan interpreta al protagonista de esta producción de Ryan Murphy.

'Harlan Coben’s Lazarus' (Prime Video, 22 de octubre)

Entre adaptaciones de sus novelas y proyectos específicos para televisión, es muy habitual ver el nombre de Harlan Coben asociado con series que siempre son thrillers en los que nada es lo que parece en un primer momento.

Ahora llega 'Lazarus', sobre un psicólogo (Sam Caflin) que regresa a su casa tras el suicidio de su padre (Bill Nighy) y comienza a tener experiencias sobrenaturales.

'Little Disasters' (HBO, 23 de octubre)

Una serie sobre la amistad entre cuatro mujeres, Diane Kruger, Jo Joyner, Emily Taaffe y Shelley Conn, que se conocen en una clase de preparación al parto.

La historia se centra en Jess (Kruger), una ama de casa aparentemente perfecta cuyo mundo comienza a desmoronarse cuando lleva a su hija al hospital con una herida en la cabeza que no sabe cómo se ha hecho.

'The Last Frontier' (Apple TV+, 10 de octubre)

'The Last Frontier' es un thriller de 10 episodios protagonizado por Frank Remnick (Clarke), el único jefe de policía de Estados Unidos a cargo de los tranquilos y escarpados páramos de Alaska, donde se estrella un avión de transporte de presos.

Esta serie fue creada por Jon Bokenkamp ('The Blacklist') y Richard D’Ovidio ('The Call'), y protagonizada y producida por Jason Clarke.

Grandes sorpresas en videojuegos se esperan en este 2025

'Tremembé' (Prime Video, 31 de octubre)

Una miniserie brasileña de cinco episodios que recrear la vida en una cárcel conocida como 'la prisión de los famosos', donde estuvieron internos Suzane von Richthofen, los hermanos Cravinhos, Anna Jatobá, Alexandre Nardoni y Elize Matsunaga, entre otros.

Está inspirada en los libros de true crime de Ulisses Campbell y protagonizada por Marina Ruy Barbosa, Bianca Comparato y Felipe Simas.

Nueva temporada de 'The Diplomat' (Netflix, 16 de octubre)

Pero no solo hay novedades interesantes en octubre, también se espera con interés el regreso con nuevas temporadas de series.

Por ejemplo, la tercera temporada de 'The Diplomat' (Netflix el día 16); la quinta de 'Abbot Ellementary' (Disney+, se estrenó el 1 de octubre); 'Loot' (tercera, Apple TV+, el día 15) o 'Nobody Wants This' (segunda, en Netflix el 23).