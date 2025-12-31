‘Stranger Things’, apareció en Madrid durante las Campanadas de la Puerta del Sol

El cartel promocional de Stranger Things en la Puerta del Sol, convertido en protagonista visual de las campanadas de Nochevieja.

Si no lo han visto ya, lo verán mañana, cinco minutos antes de la cuenta atrás: el cartel que nos desea un feliz 2026 sobre la esfera principal del reloj de la Puerta del Sol ha sido diseñado con la tipografía de Stranger Things.

En 2024 ya se coló Berlín en la televisión de fin de año vía campaña de marketing con Cristina Pedroche. Este año el guiño publicitario lo veremos todos los que nos comamos las uvas con la Puerta del Sol de fondo. Unos 10 millones de personas, tirando por lo bajo.

Esperemos que no suponga un augurio de las cosas extrañas que nos vendrán en 2026. En cualquier caso, no hace falta especular con el futuro para descubrir un mensaje implícito. La supremacía de Netflix y la decadencia de la tele generalista.

Nada de esto es una sorpresa para cualquier analista televisivo. Seguir la audiencia de la tele tradicional y fijarse en el share es habitual en España. Si atendiéramos a datos absolutos, el panorama sería más claro.

Hace diez años series como El príncipe, Velvet y Allí abajo superaban los cuatro millones de espectadores. Ahora mismo nos damos con un canto en los dientes si sobrepasan el millón. Dicho lo cual, 2025 ha dejado motivos para celebrar fuera y dentro de las plataformas, sobre todo en comedias.

Televisión Española ha firmado dos estrenos de ficción con buenos datos dadas las circunstancias. También ha hecho crecer sus mañanas demostrando que había un espectador huérfano. Y en Antena 3, Tu cara me suena firmó su mejor temporada en ocho años.

Contenido publicado el 29 de diciembre de 2025 en El País, ©EDICIONES EL PAÍS S.L.U.. Se reproduce este contenido con exclusividad para Ecuador por acuerdo editorial con PRISA MEDIA.