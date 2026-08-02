Las películas más esperadas que llegarán a los cines en lo que resta de 2026

Se esperan grandes estrenos para los fanáticos del cine en lo que resta del 2026.

Aunque 2026 ya dejó estrenos de alto impacto como 'Toy Story 5', 'El diablo viste a la moda', 'La Odisea' y 'Spider-Man: Brand New Day', la segunda mitad del año todavía guarda varias de las producciones más esperadas por los amantes del cine.

Entre agosto y diciembre, la cartelera estará dominada por el regreso de sagas icónicas, adaptaciones de videojuegos y grandes apuestas de Hollywood.

Habrá una combinación de acción, terror, aventuras, ciencia ficción y superhéroes, los últimos meses de 2026 que prometen mantener las salas de cine llenas.

'Coyote vs. Acme' abre la temporada

El primero de los grandes lanzamientos será 'Coyote vs. Acme', una película que durante años parecía destinada a permanecer inédita. Finalmente llegará a los cines el 27 de agosto, combinando animación e imagen real en una historia protagonizada por los clásicos personajes de Looney Tunes.

'Resident Evil' vuelve con una nueva visión

El 18 de septiembre será el turno de 'Resident Evil', dirigida por Zach Cregger, quien asume el reto de reinventar la famosa saga inspirada en el popular videojuego de terror. La producción buscará ofrecer una propuesta diferente a la exitosa franquicia protagonizada durante años por Milla Jovovich.

Tom Cruise e Iñárritu unen fuerzas en 'Digger'

Uno de los estrenos más llamativos llegará el 2 de octubre con 'Digger', la nueva película del director mexicano Alejandro González Iñárritu, protagonizada por Tom Cruise. La cinta, descrita como una "comedia de proporciones catastróficas", ya figura entre las favoritas para la próxima temporada de premios y cuenta con un elenco de primer nivel.

'Street Fighter' en la gran pantalla

El legendario videojuego de Capcom tendrá una nueva adaptación cinematográfica el 16 de octubre bajo la dirección de Kitao Sakurai. La película intentará superar las versiones anteriores y conquistar tanto a los fanáticos del videojuego como a una nueva generación de espectadores.

El terror llega al universo DC con 'Clayface'

La renovada etapa de DC Studios, liderada por James Gunn, apostará por un enfoque diferente con 'Clayface', una producción inspirada en el cine de terror que llegará el 22 de octubre.

'Los juegos del hambre' regresa con una nueva historia

El 20 de noviembre volverá una de las franquicias más exitosas del cine con 'Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha'. La historia explorará la 50.ª edición de los Juegos y presentará la juventud de Haymitch Abernathy, uno de los personajes más queridos de la saga creada por Suzanne Collins.

'Vengadores: Doomsday' es la gran apuesta de Marvel

El mes de diciembre reunirá algunos de los estrenos más esperados. El 18 de diciembre llegará 'Vengadores: Doomsday', la gran apuesta de Marvel Studios para recuperar el entusiasmo de los fanáticos, con el esperado regreso de Robert Downey Jr., aunque en un papel completamente distinto al de Iron Man.

La saga de ciencia ficción 'Dune 3'

El 18 de diciembre también se estrenará 'Dune 3', la tercera entrega dirigida por Denis Villeneuve, quien ha confirmado que esta será su despedida de la exitosa saga de ciencia ficción protagonizada por Timothée Chalamet.

'Jumanji 3' despedirá el 2026

La cartelera cerrará el año el 25 de diciembre con 'Jumanji 3', la nueva aventura protagonizada por Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart y Karen Gillan. La producción promete ofrecer una despedida a lo grande para una de las franquicias familiares más exitosas de los últimos años.