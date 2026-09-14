Una niña de siete años falleció en un siniestro de tránsito en la vía  Taquil-Chuquiribamba, en Loja

Una camineta cayó al menos 100 metros de la vía Taquil-Chuquiribamba, en Loja

Una niña de siete años perdió la vida en un siniestro de tránsito ocurrido la tarde del domingo 13 de septiembre de 2026 en la vía Taquil-Chuquiribamba, en la provincia de Loja.

Datos preliminares indican que la camioneta cayó por una pendiente, habría rodado al menos 100 metros desde la carretera. En ella se movilizaban tres personas, la menor fallecida, su hermana y su padre.

Equipos de emergencia y moradores del sector ayudaron a sacar el cuerpo de la niña hasta la carretera para luego trasladarla a la morgue.

La joven de 19 años y su padre fueron quedaron heridos y fueron llevados a una casa de salud. Ella permanece estable mientras que su padre se encuentra con pronóstico reservado tras sufrir fracturas en el cráneo

Agentes investigativos llegaron al sitio para recoger indicios y determinar las causas de este trágico hecho.