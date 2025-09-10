Alejandro Sanz vendrá a Ecuador con dos conciertos llenos de romance y energía; ¿fechas?

El cantante Alejandro Sanz regresa a Ecuador con su gira ¿Y ahora qué?

El cantante español, Alejandro Sanz, vuelve a Ecuador en 2026 con una propuesta que promete ser inolvidable para sus seguidores. Como parte de su exitosa gira internacional, ‘¿Y ahora qué?’, el artista madrileño ofrecerá dos conciertos en el país.

Los shows están previsto para el jueves 19 de febrero del 2026 en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito y el sábado 21 de febrero, en el Estadio Modelo de Guayaquil.

Sanz, que viene de conquistar al público mexicano en las primeras fechas de su tour, prepara un repertorio que combina los clásicos que marcaron generaciones y sus temas más recientes.

Alejandro Sanz tiene "canciones que han enamorado al mundo entero y cada uno de sus shows se han convertido en experiencias memorables", indicó Output, la empresa organizadora

"Alejandro Sanz, uno de los artistas más influyentes de la música en español, promete hacer vibrar a Quito y Guayaquil con un espectáculo lleno de romanticismo, energía y el carisma que lo caracteriza", añadió la organización.

Precios y venta de entradas

La preventa exclusiva de entradas estará disponible el lunes 15 y martes 16 de septiembre del 2025, desde las 10:00 para clientes de Banco Pichincha y de la aplicación DeUna. Además para las compras mediante la app tendrán un reembolso del 20%.

Mientras que la venta general de boletos comenzará a partir de las 10:00 del miércoles 17 de septiembre. Compre las entradas en www.ticketshow.com.ec o en puntos de venta físicos.

Los valores de las entradas son: