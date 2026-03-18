Pablo Alborán turistea en Quito antes de sus conciertos en Ecuador

El cantante español Pablo Alborán no solo llega a Ecuador por su gira, también aprovecha su estadía para turistear en Quito y conectar con el público local.

Uno de los momentos más comentados ocurre en la Mitad del Mundo, donde el artista se graba bailando el tradicional ‘Juyayay’, clip que rápidamente se vuelve viral en redes sociales y genera reacciones entre sus seguidores ecuatorianos.

La visita forma parte de su tour “KM0”, con el que regresa a los escenarios del país. En Quito, el concierto se realiza este 19 de marzo, con apertura de puertas en horas de la noche (aproximadamente desde las 19:00), mientras que el show está previsto para iniciar alrededor de las 20:30.

En cuanto a entradas, hasta las últimas horas aún se reporta disponibilidad limitada en ciertas localidades, principalmente en zonas altas, mientras que las áreas más cercanas al escenario registran alta demanda o se encuentran agotadas.

Tras su paso por la capital, el artista continúa su agenda en Guayaquil, donde se presenta el 21 de marzo, replicando un formato de show similar para su público en la Costa.

El tour promete un recorrido por sus mayores éxitos, además de una puesta en escena íntima que caracteriza esta nueva etapa de su carrera.

Así, entre recorridos turísticos, momentos virales y la expectativa de sus conciertos, Alborán convierte su visita en una experiencia completa que va más allá del escenario.