Pablo Alborán y Billie Eilish preclasifican en la dinámica de contrapantalla

Este lunes 20 de octubre empezó la dinámica de ‘contrapantalla’ en Yo Me Llamo, donde los imitadores de Pablo Alborán y de Billie Eilish lograron preclasificarse a la semana final del programa.

Durante la presentación, la imitadora de Billie Eilish replico con precisión los gestos y voz de la artista original.

“Me alegra que hayas hecho esa presentación tan perfecta”, comentó Lucas Arnau; quien también dijo que la participante dejó las expetativas muy arriba en comparación con las anteriores presentaciones que ejecutó la imitadora.

Ricardo Velasteguí, juez del programa, recomendó a la participante enfrentar sus emociones y no temer mostrar el rostro.

Pamela Cortéz recalcó la forma en que se expresó Billie Eilish, mencionando aspectos como la seguridad en escena, la concentración y la manera en que toma en serio el trabajo que hace.

Similares fueron las palabras que Pamela dio al imitador de Pablo Alborán, a quién le dijo que la presentación la hizo con mucho respeto; además, notó el crecimiento que ha tenido el participante durante el programa.

A Ricardo le gustó la exactitud con la que el imitador realizó los movimientos corporales de acuerdo al video musical del que tomó referencia Pablo Alborán. Aplaudió el trabajo del participante.

“Se ve que respetas mucho a Pablo Alborán como artista”, dijo Lucas elogiando el crecimiento y el control en escena del imitador.

En la siguiente gala continuará la dinámica de ‘contrapantalla’ con otros imitadores en busca de la preclasificación.

La competencia continúa cada noche y las sorpresas también. No te pierdas, Yo Me Llamo, de lunes a viernes, 21:00, por Teleamazonas y Teleamazonas.com.