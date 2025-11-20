Dónde y cuándo comprar el disco póstumo de Paulina Tamayo junto a artistas internacionales

'Paulina Eterna' es el disco póstumo de la 'Grande del Ecuador' junto a varios artistas internacionales. Este último álbum fue grabado por la artista ecuatoriana justo antes de morir.

"Como nos lo pediste y cumpliendo una vez más tu voluntad compartimos con tu público el lanzamiento del disco más esperado: 'Paulina Eterna'", escribieron los hijos de Paulina Tamayo en su cuenta de Facebook.

Este disco cuenta con colaboraciones internacionales con artistas como Eva Ayllón, Trío Los Antares, Los Panchos, Alberto Plaza, Los Kjarkas, Los Visconti, Alci Acosta y Margarita Laso.

Este álbum estará disponible en formato CD y se venderá en la Basílica del Voto Nacional, en Quito, este sábado 22 de noviembre.

A la par se llevará a cabo la misa de honras por el mes del fallecimiento de la 'Grande del Ecuador'. La ceremonia será abierta al público.

En el interior del estuche del disco, constan agradecimientos firmados por Paulina Tamayo, dirigidos a quienes colaboraron en el disco y al público que la acompañó por más de 55 años.