Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Entretenimiento

Dónde y cuándo comprar el disco póstumo de Paulina Tamayo junto a artistas internacionales

Paulina Tamayo murió el 21 de octubre y su familia prepara una misa de honras abierta al público en la Basílica del Voto Nacional.

Paulina Tamayo dejó un disco completo grabado antes de morir.

Facebook

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

20 nov 2025 - 11:55

Unirse a Whatsapp

'Paulina Eterna' es el disco póstumo de la 'Grande del Ecuador' junto a varios artistas internacionales. Este último álbum fue grabado por la artista ecuatoriana justo antes de morir.

"Como nos lo pediste y cumpliendo una vez más tu voluntad compartimos con tu público el lanzamiento del disco más esperado: 'Paulina Eterna'", escribieron los hijos de Paulina Tamayo en su cuenta de Facebook.

Este disco cuenta con colaboraciones internacionales con artistas como Eva Ayllón, Trío Los Antares, Los Panchos, Alberto Plaza, Los Kjarkas, Los Visconti, Alci Acosta y Margarita Laso.

Este álbum estará disponible en formato CD y se venderá en la Basílica del Voto Nacional, en Quito, este sábado 22 de noviembre.

A la par se llevará a cabo la misa de honras por el mes del fallecimiento de la 'Grande del Ecuador'. La ceremonia será abierta al público.

En el interior del estuche del disco, constan agradecimientos firmados por Paulina Tamayo, dirigidos a quienes colaboraron en el disco y al público que la acompañó por más de 55 años.

"Gracias por unirse en este sueño, por permitir que nuestras voces y estilos se fundan en una sola esencia: la de la múscia que une corazones y pueblos".

Paulina Tamayo

Te puede interesar