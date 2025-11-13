Paulina Tamayo recibe un premio póstumo y se ofrecerá un concierto en su honor

"Tu luz, tu voz y tu grandeza son eternas". Paulina Tamayo recibió un premio póstumo por sus 55 años de trayectoria artística.

Su hijo, Willie, estuvo presente en la emotiva gala en el Teatro Nacional Sucre la noche del miércoles 13 de noviembre de 2025, en la premiación de los Sarime Music Awards 2025.

El galardón fue entregado a Willie Tamayo, hijo de la difunda artista ecuatoriana. Se trata de un micrófono dorado en honor a la trayectoria artística de 'La Grande del Ecuador'.

En la gala estuvieron presentes artistas como Édgar Palacios, Hermanas Mendoza Núñez y Las Damas de Oro.

Willie publicó las imágenes en sus redes sociales y confesó que fue la primera vez que salió de su casa luego de la muerte de su madre el pasado 21 de octubre.

"Eres increíble mamita, incluso desde allá arriba sigues ganando premios". Willie Tamayo

En la publicación de redes sociales el joven artista aseguró que el auditorio entero se puso de pie para ovacionarl a 'La Grande del Ecuador', tal como ocurría en vida.

"Yo me encargaré de que tu música siga vigente, de que tú legado no se apague y que sigas ganando más premios, aunque como tú siempre dijiste: 'El mayor premio que he recibido es el cariño y respeto de mi público'", finalizó.

Concierto homenaje

A próposito del mes de la partida de Paulina Tamayo se ha organizado un concierto en su honor. Se llevará a cabo en el Teatro Nacional Sucre el jueves 27 de noviembre de 2025.

Es espectáculo rendirá un homenaje a la vida de la intérprete de 'Avecilla' y a su trayectoria musical premiada recientemente.

El valor de las entradas es de 30 dólares, para luneta; 35 dólares, para platea; y 40 dólares para palco. Se las puede adquirir a través de la página web teatrosucre.com y en las boleterías del teatro.

En la cartelera se incluyen las presentaciones de Margarita Laso, Édgar Palacios, Quimera, Willie y Paola Tamayo, Nelson Maldonado, Trío Pambil y Don Medardo y sus Players.