Misa del mes del fallecimiento de Paulina Tamayo será abierta al público en la Basílica

A pocos días de cumplirse un mes del fallecimiento de Paulina Tamayo, su familia organiza la misa de conmemoración en la Basílica del Voto Nacional, en Quito.

La misa en honor a 'La Grande del Ecuador' se llevará a cabo el 22 de noviembres a las 11:00, según informó su familia este miércoles.

"Cumpliendo siempre su voluntad celebraremos la misa de mes en honor de nuestra Paulina Eterna con nuestra familia y el público de La Grande del Ecuador, nuestra 2da familia", dice un mensaje publicado en la cuenta de Instagram de la difunta artista.

Esta invitación es para el público en general. Asisitrá su familia y amigos cercanos a la misma iglesia donde despidieron sus restos semanas atrás.

Sus hijos, Paola y Willie, compartieron un emotivo mensaje junto a la invitación a la misa de honras. "Cuando el arte nace del corazón, ni la distancia del cielo puede apagar tu canto", dice la imagen publicada.

La artista ecuatoriana falleció el 21 de octubre de 2025 a los 60 años. Su mánager reveló que la causa de la muerte fue una insuficiencia respiratoria.

Con más de 40 años de carrera artística, Paulina de las Mercedes Tamayo Cevallos, dejó un legado en la música nacional ecuatoriana.

Luego de su partida física de este mundo, se lanzó el pasillo 'Sombras' junto a la peruana Eva Ayllón. Este tema forma parte de un álbum que la ecuatoriana dejó listo antes de morir.