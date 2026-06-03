Las voces de Phineas e Isabella de Phineas y Ferb desatan furor con fotos de su 'boda'

Vincent Martello y Alyson Stoner, estrellas de 'Phineas y Ferb', deslumbran en una foto con estilo nupcial.

Las redes sociales estallaron de emoción luego de que Vincent Martella y Alyson Stoner compartieran una serie de fotografías con estética de boda que rápidamente confundieron a miles de fanáticos de Phineas and Ferb.

Las imágenes mostraban a ambos artistas vestidos elegantemente y posando como una pareja recién casada, lo que llevó a muchos usuarios a pensar que las voces de Phineas e Isabella habían contraído matrimonio en la vida real.

Sin embargo, poco después se aclaró que todo formaba parte de una divertida sesión de fotos inspirada en los icónicos personajes de la serie animada de Disney.

La publicación despertó una ola de nostalgia entre seguidores que crecieron viendo la historia de Phineas e Isabella y que durante años imaginaron a los personajes juntos oficialmente. Comentarios, memes y reacciones inundaron plataformas como X, TikTok e Instagram, donde los fans celebraron volver a ver reunidos a los actores de doblaje.

Phineas and Ferb se convirtió en una de las producciones animadas más populares de Disney durante los años 2000 y sigue manteniendo una fuerte comunidad de seguidores alrededor del mundo.