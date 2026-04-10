La Bichota en Coachella: ¿A qué hora y dónde ver su presentación?

La artista colombiana Karol G, más conocida como la Bichota está lista para hacer historia en Coachella 2026.

El evento, considerado uno de los más importantes de la industria musical se realiza del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril, en California, Estados Unidos.

La presentación de la Bichota será el domingo 12 de abril, a las 23:55, hora Ecuador, Colombia y Perú. La artista hará historia al convertirse en la primera artista latina en encabezar el festival.

Karol G ha bautizado su participación como "Karolchella" y en redes sociales sus seguidores esperan que su actuación venga acompañada de un adelanto de su esperada gira 'Tropicoqueta'.

Para ver los conciertos en vivo, se debe ingresar al canal oficial de Coachella en Youtube www.youtube.com/coachella.

Otras sorpresas que generan expectativa

Otros artistas que generan expectativa entre los fanáticos son Sabrina Carpenter y Justin Bieber.

Si bien los protagonistas de esta edición representan el pop, el rock estará a cargo de bandas como The Strokes, The xx y el "Padrino del Punk", Iggy Pop.

Aunque la presencia latina es limitada, actuarán los reguetoneros Cachirula y Loojan, el pop rock de Morat, el indie rock de Carolina Durante, entre otros.