Alberto Plaza llega a Quito con un concierto íntimo y exclusivo

El reconocido cantautor chileno Alberto Plaza regresa a Ecuador para ofrecer una velada cargada de emoción.

El próximo 7 de mayo, a las 20:00, el artista se presentará en la Casa de la Música en un "concierto íntimo", pensado para conectar de cerca con su público.

“Hola mi gente de Quito, quiero invitarles a un concierto íntimo, único y exclusivo. Son solo 600 localidades disponibles", expresó el artista en su invitación.

Añadió que en su Tour Esencial 2026 cantará sus más grandes éxitos y estará celebrando a todas las madres en su día.

Las entradas están disponibles a partir del jueves 9 de abril a las 10:00 a través de la plataforma BuenPlan.

Los precios de la preventa son:

Esencial VIO: USD 40,00.

Alberto Plaza Box: USD 60,00.

El público podrá disfrutar de canciones como Bandido, Que cante la vida, Aventurera y Yo te seguiré, temas que han marcado generaciones.