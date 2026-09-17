El príncipe Enrique reaparece en público tras su regreso al Reino Unido

El príncipe Harry, duque de Sussex, llega a la ceremonia inaugural de los premios Invictus Spirit Awards en el Old Royal Naval College de Greenwich, en Londres, el 17 de septiembre de 2026.

El príncipe Enrique realizó este jueves 17 de septiembre de 2026 su primera aparición pública desde su regreso hace tres semanas al Reino Unido con su familia y asistió a una velada de los Invictus Games, una competición para militares heridos que fundó en 2014.

Enrique, vestido de esmoquin y con sus medallas militares, acudió sin su esposa Meghan al evento, cuyo objetivo es apoyar a los militares heridos mediante la recaudación de fondos para una fundación.

El príncipe, de 42 años, posó para los fotógrafos y se hizo selfis con veteranos heridos.

El príncipe Harry de Gran Bretaña posa para una selfie en los Premios Invictus Spirit. AFP

Enrique, Meghan y sus dos hijos llegaron el 26 de agosto al Reino Unido. Fue un regreso sorpresa, seis años después de su ruptura con la familia real y su marcha a Estados Unidos.

Desde su regreso, han mantenido un perfil relativamente discreto. Según medios británicos, se han instalado en la región de los Cotswolds, frecuentada por celebridades.

La aparición pública de Enrique coincide con los ataques de su tío, Charles Spencer, hermano de su madre, la princesa Diana, contra Carlos III en relación con la muerte de Lady Di.

En un libro titulado "Swan Song: Diana, My Sister" ("Diana, mi hermana: el canto del cisne"), Spencer acusa a quien entonces era príncipe heredero de haberle dicho, poco después de su muerte, que la princesa sería olvidada "muy pronto".