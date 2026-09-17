¡EN VIVO! La FEF presenta al DT Marcelo Gallardo desde la Casa de la Selección en Quito 

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) presenta formalmente este jueves 17 de septiembre del 2026 a Marcelo Gallardo como el nuevo director técnico de la Selección Ecuatoriana de Fútbol. En conferencia de prensa, en la Casa de la Selección, en Quito, las autoridades del balompié nacional oficializan la vinculación del estratega argentino, quien asume el liderazgo del banquillo tricolor.

La directiva de la FEF apuesta por las credenciales y la trayectoria de Gallardo al frente de clubes de alto rendimiento, subrayando que su perfil se adapta al recambio generacional y la proyección del fútbol ecuatoriano. El entrenador bonaerense firmará un contrato por cuatro años que lo mantendrá al mando de La Tri durante todo el presente ciclo de Eliminatorias Sudamericanas, con la meta puesta en la clasificación y participación en el próximo Mundial de 2030.

El cuerpo técnico encabezado por el estratega argentino asumirá sus funciones de manera inmediata sin margen de espera. La agenda de trabajo arranca con la definición de la lista final de futbolistas convocados y la planificación logística para viajar en los próximos días hacia el continente asiático, donde el nuevo cuerpo técnico tendrá sus primeros entrenamientos en cancha con la nómina tricolor.

El debut oficial de Marcelo Gallardo en el banquillo de Ecuador se producirá durante la gira internacional de amistosos en Asia, cuando La Tri se mida ante Corea del Sur el próximo 24 de septiembre y posteriormente frente a Japón el 1 de octubre. Estos encuentros servirán como primera prueba de fuego para evaluar el funcionamiento del esquema táctico y comenzar la preparación formal de cara a los exigentes compromisos oficiales del calendario sudamericano.