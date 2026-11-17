Fotografías del Quito Fashion Week 2025 difundidas en su página oficial de Facebook

Desde este martes 17 hasta el sábado 21 de noviembre, el Quito Fashion Week 2026 reúne a representantes nacionales e internacional en una programación que busca impulsar la industria de modas en el Ecuador.

El Quito Fashion Week es un evento en el que diseñadores y marcas presentan sus colecciones a través de desfiles.

Esta edición llega bajo el concepto de 'RAÍCES 2026', una propuesta que toma la identidad ecuatoriana como punto de partida para el diseño contemporáneo.

La organización reúne alrededor de 30 propuestas nacionales e internacionales durante los cinco días de actividades, charlas y pasarelas.

Diseñadores y marcas ecuatorianas

Estos son lo diseñadores y marcas nacionales más destacados:

Gustavo Moscoso

Milú Espinoza

Liz Cárdenas

Takiri Paredes

Cristina Toro (CToro)

Paula Recalde (BLESK)

Ramiro Naranjo

Leo Cerda

Nina Smith

Anshelik Sadith

Charly Salazar

Jen Pillajo

Theodora

Lilial

Sweet Summer

Alcatraz

Alterarte

Nomade Bags

FRUTHA

Grana

Fernni & Lupinni

Alpaka

Toretto

Liebre Clothing

TARAKY (colectivo de creadoras shuar)

Diseñadores internacionales destacados

Esta edición trae consigo la participación de referentes de la industria internacional:

Alfredo Martínez (México): productor de moda y director general de EMERGE RD, plataforma que impulsa a diseñadores emergentes.

productor de moda y director general de EMERGE RD, plataforma que impulsa a diseñadores emergentes. Sócrates McKinney (República Dominicana): productor de moda y director general de EMERGE RD, plataforma que impulsa a diseñadores emergentes.

productor de moda y director general de EMERGE RD, plataforma que impulsa a diseñadores emergentes. Teresa Napolillo (Argentina): editora de Moda y Tendencias de la revista Marie Claire Argentina .

editora de Moda y Tendencias de la revista . Jamal Abdourahman (Canadá): fundador de Vancouver Fashion Week y Global Fashion Collective. La organización anunció una invitación extendida al empresario.

fundador de Vancouver Fashion Week y Global Fashion Collective. La organización anunció una invitación extendida al empresario. Jacqueline Then (República Dominicana): diseñadora con trayectoria en pasarelas internacionales.

diseñadora con trayectoria en pasarelas internacionales. Cinthia Mosquera (Colombia): diseñadora vinculada a CM Activewear.

Cronograma: fechas, lugares y actividades

La programación se distribuye en tres espacios principales: charlas y conversatorios, una ceremonia de premiación y jornadas de pasarelas.

Martes 17 de noviembre | Charlas y conversatorios

Lugar: Cámara de Comercio de Quito.

Horarios: Desde las 11h30 a 18h45

11h30 a 12h15 : Charla ‘La voz de los modelos’

a : Charla ‘La voz de los modelos’ 12h45 a 13h30 : Charla ‘¿Quién cuenta la moda ecuatoriana?

a : Charla ‘¿Quién cuenta la moda ecuatoriana? 14h15 a 15h00: Charla ‘Formación para una industria en construcción’

a Charla ‘Formación para una industria en construcción’ 15h30 a 16h15 : Charla ‘La moda ecuatoriana como industria: perspectiva textil y retail’

a : Charla ‘La moda ecuatoriana como industria: perspectiva textil y retail’ 16h45 a 17h30 : Charla ‘Diseñadores emergentes’

a : Charla ‘Diseñadores emergentes’ 18h00 a 18h45: Conversatorio ‘La moda como herramienta de inclusión y transformación

Miércoles 18 de noviembre | Charlas y experiencia gastronómica

Lugar: Cámara de Comercio de Quito.

11h30 a 17h30: Charlas sobre fotografía de moda, diseño desde Ecuador, producción, agencias y representación de modelos.

20h00: Gastronomic Fashion Routes, una experiencia que vincula gastronomía y moda.

Jueves 19 de noviembre | Fashion Recognition Awards Ecuador

Lugar: Cámara de Comercio de Quito.

20h00: Gala de reconocimiento a profesionales y representantes de la industria de la moda ecuatoriana

Viernes 20 de noviembre | Primera jornada de pasarelas

Lugar: Fortaleza D.I.S. (Av. de los Granados y Las Hiedras)

12h00: Swimsuit Fashion Show, desfile de trajes de baño.

Swimsuit Fashion Show, desfile de trajes de baño. 16h00: Bloque de pasarelas.

20h00: Pasarela Prime Time.

Sábado 21 de noviembre | Segunda jornada de pasarelas

Lugar: Fortaleza D.I.S. (Av. de los Granados y Las Hiedras)

10h00: The First One Hundred + Quito Diseña.

The First One Hundred + Quito Diseña. 16h00: Bloque de pasarelas.

17h00: Charla de EMERGE RD, titulada 'Miremos hacia dentro para que nos miren desde afuera'.

Charla de EMERGE RD, titulada 'Miremos hacia dentro para que nos miren desde afuera'. 20h00: Pasarela Prime Time y cierre del evento

¿Cuánto cuestan las entradas?

El acceso depende de la actividad. Algunas charlas son gratuitas, mientras que las experiencias especiales, la gala y las pasarelas tienen diferentes tarifas.

Charlas y conversatorios: gratuitos, con registro previo y cupos limitados.

Gastronomic Fashion Routes: $69.

Fashion Recognition Awards Ecuador: $100.

Swimsuit Fashion Show: $30.

Bloques de pasarelas:

​Primera fila: $50

​Segunda fila: $40

​Tercera fila: $30

The First One Hundred + Quito Diseña: $30.

Charla de EMERGE RD: gratuita, con registro previo.

Las entradas se pueden adquirir a través de la plataforma de Meet2Go y los registros se gestionan a través de la página oficial de Quito Fashion Week