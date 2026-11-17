La tarde de este martes 17 de noviembre de 2026 se registran lluvias en distintos sectores de Quito.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió la Advertencia Meteorológica N.° 88, mediante la cual alerta sobre precipitaciones de variable intensidad y tormentas eléctricas que se mantendrán vigentes desde las 16:00 de este martes 17 hasta las 10:00 del sábado 21 de noviembre.

De acuerdo con el informe y monitoreo de la entidad, Pichincha y la capital son las zonas con nivel de alerta roja, es decir, lluvias fuertes y con riesgo de acumulación de agua.

Además se informó de posible presencia de niebla, caída de árboles y crecidas de cuerpos de agua en su cordillera occidental.

Inamhi emite alerta roja por lluvias y tormentas en varias provincias

El boletín técnico del Inamhi indica que el fenómeno responde a la divergencia de vientos, el aporte de humedad y la incidencia de la Zona de Convergencia Intertropical, sumados al desarrollo del evento cálido “El Niño”.

Además de Pichincha, las precipitaciones se distribuirán en las siguientes regiones:

Región Descripción Región Litoral Se prevén lluvias fuertes (nivel rojo) y riesgo de inundaciones o desbordamientos de ríos en la zona interior de Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, Guayas y el interior de Manabí. Región Interandina Mayor intensidad en Pichincha, así como en las zonas occidentales de Cotopaxi, Bolívar, Cañar, Azuay y Loja (con riesgo de crecidas hídricas en la cordillera occidental de Cotopaxi, Bolívar y Cañar). Región Amazónica Precipitaciones concentradas principalmente hacia las estribaciones de la cordillera y el sur de la región. Región Insular (Galápagos) Eventos lluviosos de intensidad entre moderada y fuerte.

Medidas preventivas y recomendaciones ante las fuertes precipitaciones

Ante la presencia de calzada mojada y reducción de visibilidad en las vías el Cuerpo de Bomberos de Quito difundió cuatro medidas preventivas clave para los conductores: