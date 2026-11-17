Lluvias en Quito y otras zonas del país seguirán hasta el 21 de noviembre, según reporte del Inamhi
Las lluvias continuarán en Quito y otras provincias hasta el sábado 21 de noviembre según la alerta N° 88 emitida por el Inamhi
Inicio de la temporada invernal connfurtes lluvias en Quito
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Actualizado:
17 nov 2026 - 16:12
La tarde de este martes 17 de noviembre de 2026 se registran lluvias en distintos sectores de Quito.
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió la Advertencia Meteorológica N.° 88, mediante la cual alerta sobre precipitaciones de variable intensidad y tormentas eléctricas que se mantendrán vigentes desde las 16:00 de este martes 17 hasta las 10:00 del sábado 21 de noviembre.
De acuerdo con el informe y monitoreo de la entidad, Pichincha y la capital son las zonas con nivel de alerta roja, es decir, lluvias fuertes y con riesgo de acumulación de agua.
Además se informó de posible presencia de niebla, caída de árboles y crecidas de cuerpos de agua en su cordillera occidental.
Inamhi emite alerta roja por lluvias y tormentas en varias provincias
El boletín técnico del Inamhi indica que el fenómeno responde a la divergencia de vientos, el aporte de humedad y la incidencia de la Zona de Convergencia Intertropical, sumados al desarrollo del evento cálido “El Niño”.
Además de Pichincha, las precipitaciones se distribuirán en las siguientes regiones:
Medidas preventivas y recomendaciones ante las fuertes precipitaciones
Ante la presencia de calzada mojada y reducción de visibilidad en las vías el Cuerpo de Bomberos de Quito difundió cuatro medidas preventivas clave para los conductores:
Reducir la velocidad y con las luces encendidas: Con esta medida se evita deslizamientos de vehículos y se busca mejora la visibilidad frente a otros automóviles.
Utilizar siempre el cinturón de seguridad: Es importante que todos los ocupantes del vehículo lo lleven abrochado durante todo el trayecto ante cualquier incidente.
Ten paciencia ante el tráfico lento: Las lluvias suelen ralentizar la circulación vehicular. Mantener la calma y una distancia prudente previene siniestros de tránsito.
Reporta emergencias al 911: Ante inundaciones, caída de árboles o accidentes en la vía, comunícate de inmediato con la línea única de emergencias.
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