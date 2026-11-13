Rata Blanca regresará a Ecuador en 2027: fechas confirmadas para Quito, Ambato e Ibarra

'Rata Blanca' durante su gira internacional de celebración por los 35 años de Magos, espadas y rosas en noviembre de 2025.

La banda argentina Rata Blanca regresará a Ecuador en abril de 2027 como parte de su gira internacional ‘Leyenda Tour’.

La agrupación llegará al país con tres conciertos programados en Ibarra, Ambato y Quito, en el marco de la celebración de sus cuatro décadas de trayectoria.

El recorrido por Ecuador contempla las siguientes fechas y escenarios:

15 de abril de 2027: Ibarra – Coliseo Luis Leoro Franco.

de 2027: – Coliseo Luis Leoro Franco. 16 de abril de 2027: Ambato – Casa de Campo.

de 2027: – Casa de Campo. 17 de abril de 2027: Quito – Coliseo General Rumiñahui.

Formada en Buenos Aires en 1985, Rata Blanca se ha consolidado como una de las agrupaciones referentes del heavy metal y hard rock en español.

A lo largo de su trayectoria ha publicado canciones como ‘Mujer amante’, ‘La leyenda del hada y el mago’ y ‘El reino olvidado’.

Hasta el momento, no se han anunciado los precios de las entradas ni la plataforma encargada de su comercialización. Tampoco se ha confirmado cuándo comenzará la venta de boletos.