Quitofest 2026: artistas, fechas, horarios y lugares de los conciertos

El festival Quito Fest se desarrollará el 4, 5 y 6 de diciembre del 2026.

El Quitofest 2026 tendrá tres jornadas musicales en Quito, como parte de la programación por los 492 años de fundación de la capital. Los conciertos se desarrollarán entre el viernes 4 y el domingo 6 de diciembre, con presentaciones de rock, música nacional y propuestas alternativas.

La agenda contempla dos escenarios: la Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Arena Bicentenario, donde se presentarán artistas y agrupaciones ecuatorianas de distintos géneros musicales.

Entre los nombres anunciados para esta edición constan Lolabum, Alkaloides, Papaya Dada, Machaka, Miel, Margarita Laso y Yavirac, junto con otras propuestas que formarán parte de la programación musical.¿Dónde y cuándo será el Quitofest 2026?

El festival tendrá tres jornadas distribuidas en distintos espacios de Quito. Cada fecha estará dedicada a una propuesta musical.

Viernes 4 de diciembre: Quitofest Rock, desde las 17:00, en la Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

Quitofest Rock, desde las 17:00, en la Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sábado 5 de diciembre: Quitofest Música Nacional, desde las 14:00, en la Arena Bicentenario.

Quitofest Música Nacional, desde las 14:00, en la Arena Bicentenario. Domingo 6 de diciembre: Quitofest Alternativo, desde las 14:00, también en la Arena Bicentenario.

De esta manera, el festival tendrá una jornada en el centro-norte de Quito y dos en el sector del parque Bicentenario, en el norte de la ciudad.

¿Qué artistas estarán en el Quitofest 2026?

El cartel anunciado incluye a Lolabum, Machaka, Papaya Dada, Miel, Alkaloides, Mel Mourelle, Gianny, Subliminal, Eblis, Desperation, Pearliz, Ilyari, Felipe Le, Dnis Santos, Mónica, Margarita Laso, Pakul y Yavirac.

La programación reúne propuestas de rock, música alternativa y música nacional, con artistas de distintas trayectorias.

Por ahora, la agenda proporcionada no especifica qué artistas actuarán cada día ni el orden de sus presentaciones. Esa distribución deberá confirmarse con la organización antes de publicar un cronograma individual.

Quitofest 2026 tendrá dos sedes durante las Fiestas de Quito

A diferencia de las ediciones que concentraron sus conciertos en el parque Bicentenario, la programación de 2026 contempla presentaciones en dos espacios de la ciudad.

La edición número 23 del festival tendrá una cartelera centrada en artistas nacionales. El cartel definitivo, con la distribución de los artistas y los horarios individuales, se anunciará en las próximas semanas.