Murió Saúl Blanch, primer vocalista de Rata Blanca, a los 75 años

Saúl Blanch, primer vocalista de Rata Blanca, falleció a los 75 años tras permanecer hospitalizado durante varias semanas.

Saúl Blanch, primer vocalista de Rata Blanca, falleció a los 75 años. La noticia se confirmó este miércoles 21 de octubre de 2026, a través del periodista musical argentino César Fuentes Rodríguez.

El artista llevaba un tiempo hospitalizado y expresó su pesar por la pérdida de una de las voces pioneras del rock pesado argentino.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente la causa específica de su fallecimiento.

¿Quién fue Saúl Blanch?

Blanch inició su trayectoria musical en la década de 1970 como integrante de Plus, una de las agrupaciones precursoras del heavy metal en Argentina.

Con esta banda participó en la grabación de tres discos, No pisar el infinito (1976), Plus (1978) y Escuela de rock 'n' roll (1981).

Posteriormente, formó parte de WC, otro proyecto vinculado a los inicios del género en ese país.

Su paso por Rata Blanca

En 1988, Blanch grabó las voces del primer álbum homónimo de Rata Blanca, agrupación fundada por el guitarrista Walter Giardino.

Su voz quedó en canciones como El sueño de la gitana, Chico callejero, Rompe el hechizo y Sólo para amarte.

Aunque su participación en la banda fue breve, formó parte de sus primeras grabaciones, antes de que Adrián Barilari se consolidara como una de sus voces más reconocidas.

Después de su salida, el cantante continuó su carrera como solista y publicó los álbumes Fiel a sus fieles (1990) y Refugiado (2006).

En 2013 volvió a compartir escenario con Rata Blanca durante una serie de conciertos por el aniversario número 25 de la agrupación.

La despedida del cantante

Según informó el periodista César Fuentes Rodríguez el 21 de octubre, los familiares del músico preferirían mantener su despedida en privado y no realizar un velatorio público.