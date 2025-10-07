'No sé por qué lo escogieron para el Super Bowl, es una locura', dijo Trump sobre Bad Bunny

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que no tiene idea de quién es Bad Bunny, el artista puertorriqueño elegido para encabezar el espectáculo de medio tiempo del próximo Super Bowl.

En declaraciones ofrecidas a un medio estadounidense, Trump cuestionó la decisión de la organización de invitar al cantante urbano al evento deportivo más visto del planeta.

“Nunca escuché hablar de él, no sé quién es, no sé por qué lo escogieron. Es una locura”, expresó el Mandatario estadounidense, quien calificó la elección como “totalmente ridícula”.

La designación del intérprete de ‘Tití Me Preguntó’ y ‘NUEVAYol’ como figura principal del show ha generado tanto entusiasmo entre sus seguidores como controversia en sectores más conservadores.

La reacción de Trump se suma a la polémica, especialmente por el historial de roces entre el político republicano y el cantante urbano. Bad Bunny, de 31 años, ha criticado abiertamente las políticas migratorias de Trump y las redadas del ICE contra inmigrantes.

Bad Bunny protagonista del Super Bowl

El puertorriqueño Bad Bunny será el protagonista del espectáculo del descanso de la Super Bowl de 2026, en Santa Clara (California) el próximo 8 de febrero, informó la NFL, el domingo 5 de octubre del 2025.

Bad Bunny cantará en el Levi’s Stadium de Santa Clara, después de que Kendrick Lamar lo hiciera en 2025 en Nueva Orleans en el Super Bowl entre Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles.

"Lo que siento va más allá de mí. Es para los que vinieron antes que yo y recorrieron infinitas yardas para que yo pudiera llegar y anotar un ‘touchdown’… esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela, que seremos el halftime show del Super Bowl", aseguró Bad Bunny en declaraciones facilitadas por la NFL.