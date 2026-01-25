BTS regresa con un histórico concierto gratuito en Seúl

El fenómeno global que ha redefinido la industria musical está listo para su regreso más ambicioso hasta la fecha.

BTS ha confirmado oficialmente que su esperado comeback se sellará con una presentación masiva y gratuita desde el corazón de Corea del Sur, el próximo 21 de marzo de 2026. Este evento no solo marca el reencuentro del grupo con su público, sino que promete ser un hito tecnológico y cultural sin precedentes.

Un escenario destacado

La Plaza Gwanghwamun, conocida por ser el centro neurálgico y espiritual de Seúl, ha sido el lugar elegido para este despliegue de talento. El concierto del 21 de marzo de 2026 busca integrar la modernidad de la música de la banda con el trasfondo histórico de los palacios y monumentos que rodean la plaza. Se espera que miles de asistentes se den cita de forma presencial, bajo un despliegue de seguridad y logística de primer nivel.

Transmisión global: De Seúl para el mundo, incluido Ecuador

Para asegurar que ARMY (su comunidad de seguidores) no se quede fuera de esta celebración, el concierto será transmitido en vivo de manera mundial. Gracias a plataformas de streaming como YouTube, los fanáticos podrán disfrutar de la experiencia en alta definición desde cualquier rincón del planeta.

En el caso de Ecuador, los seguidores podrán sintonizar el evento en tiempo real, lo que requerirá una cita obligada frente a las pantallas para presenciar las nuevas coreografías y el setlist que la banda ha preparado tras su periodo de pausa.

El inicio de una nueva era

Este concierto gratuito no es solo un regalo para los fans, sino la declaración de principios de BTS para este 2026. Con el lanzamiento de su nuevo material discográfico, el grupo busca reafirmar su vigencia en las listas de popularidad y su impacto en la cultura pop contemporánea. El uso de espacios públicos de esta magnitud subraya el mensaje de unidad y accesibilidad que la banda ha promovido desde sus inicios.