Ricardo Montaner dará dos conciertos en Ecuador con su gira 'El último regreso'

Ricardo Montaner es uno de los artistas latinos más reconocidos a nivel mundial.

El cantautor Ricardo Montaner anunció, este lunes 3 de noviembre del 2025, su vuelta a los escenarios con la gira 'El último regreso World Tour 2026'. Su shows comenzarán en Argentina y recorrerá más de 20 ciudades de América y Europa.

Tras varios años sin presentarse en vivo, el intérprete de los éxitos 'Me va a extrañar' y 'Tan enamorados' admitió en un comunicado que "un día me detuve, pero ya no puedo más", en referencia a la pausa que realizó en su carrera después de cuatro décadas de actividad ininterrumpida.

La gira iniciará en Argentina, con conciertos en Buenos Aires y Córdoba, y continuará por Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Colombia y buena parte de México, donde ofrecerá más de una decena de fechas entre abril y mayo.

Posteriormente se presentará en Ecuador, Perú y Chile, antes de continuar en agosto y septiembre por Estados Unidos y República Dominicana.

En Ecuador las presentaciones se realizarán el 21 de mayo en el Coliseo General Rumiñahui de Quito y el 23 de mayo en el Estadio Modelo de Guayaquil. La venta de entradas será desde el miércoles 12 de noviembre del 2025 a las 10:00 en www.ticketshow.com.ec y puntos de venta físicos.

¿Cuánto cuestan las entradas?

Los costos de las entradas para Quito y Guayaquil se establecieron en los siguientes valores:

VIP: 40 dólares

Fan: 80 dólares

Butaca (en Quito) - Cancha (en Guayaquil): 120 dólares

Output Box: 170 dólares

Montaner Box: 220 dólares

Estos precios no incluyen IVA (15%) ni servicios. Todas las localidades son numeradas en la capital, mientras que el Puerto Principal solo están numeradas Montaner Box, Output Box y Cancha.

'El último regreso' busca celebrar el vínculo del artista con su público y repasar su trayectoria: "Este tour no es solo un regreso, es una renovación de votos", señaló.

Nacido en Argentina y criado en Venezuela, Montaner cuenta con una trayectoria de más de 40 años en la industria y una discografía de 25 álbumes de estudio.

A lo largo de su carrera ha recibido múltiples reconocimientos, entre ellos los Latin Grammy a la Excelencia Musical en 2016 y a la Mejor Canción Tropical en 2021 por 'Dios así lo quiso', junto con Juan Luis Guerra.

El artista, de 68 años, fue distinguido también con el Premio Lo Nuestro a la Canción Pop del Año por 'Amén' (2022), grabada con sus hijos Mau y Ricky, y Evaluna, y con el colombiano Camilo.

En 2024 recibió el galardón Latin American Music Awards Legacy por su trayectoria.

'El último regreso World Tour 2026' está previsto que se extienda por varias ciudades de Europa, incluyendo España, Francia e Italia, adelantó en el comunicado