Los tres conciertos de Shakira incrementan reservas en hoteles y búsquedas de vuelos a Quito

Quito es una de las ciudades más turísticas de Ecuador

Quito se prepara para recibir a la cantante colombiana Shakira. 'La Loba', como se conoce a la artista, tendrá tres presentaciones en la capital en noviembre del 2025.

El Estadio Olímpico Atahualpa será el escenario de este experiencia única que reunirá a miles de fanáticos de la barranquillera el sábado 8, domingo 9 y martes 11 de noviembre del 2025.

De acuerdo a cifras del Municipio de Quito, desde el anuncio de su primer concierto la búsqueda de vuelos hacia la ciudad aumentaron en un 55%, mientras que las reserva en hoteles se incrementaron en un 37%.

Se prevé que los asistentes a los conciertos permanezcan en la ciudad entre cuatro y siete días en promedio. Un escenario que permitirá dinamizar la económica y turismo para la ciudad.

También se espera una ocupación hotelera en las principales zonas turísticas de la capital, y un incremento de ingresos en restaurantes, bares, comercios y transporte.

Con las tres presentaciones la generación de empleo temporal aumentará y se abrirán oportunidades para emprendedores locales.

La mayoría de visitantes son de Estados Unidos (41,47 %), seguidos de España (12,41 %), Colombia (9,49 %) y un 16,11 % fuera de Quito. Mientras que la demanda de reservas de vuelos hacia Quito proviene de otras zonas de Ecuador, Perú y Brasil, con un incremento promedio del 88% respecto al año pasado.