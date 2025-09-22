Ousmane Dembelé fue escogido como el Balón de Oro 2025; venció a Lamine Yamal

Ousmane Dembelé venció a Lamine Yamal en la recta final de la elección del Balón de Oro 2025. El futbolista francés del PSG cerró una temporada brillante ganando la Champions League.

Sus 35 goles y 16 pases de gol, así como el título del PSG en la Champions, en Ligue 1 y en Copa francesa pesaron en el resultado de la votación de los periodistas, por delante de Lamine Yamal.

Así te contamos el minuto a minuto

Dembelé gana el Balón de Oro Ousmane Dembelé gana como el Mejor Jugador de la temporada. Recibe el premio de las manos de Ronaldinho

Ronaldinho sube al escenario: se acerca el final Dinho dará a conocer quién es el Mejor Jugador del fútbol masculino. ¿Ganará Lamine Yamal? ¿Será Ousmane Dembelé?

Aitana Bonmatí es la mejor futbolista del mundo Por tercera temporada consecutiva, Aitana Bonmatí del Barcelona gana como la Mejor Jugadora del fútbol femenino

La fundación de Luis Enrique gana premio Sócrates La fundación Xana de la familia del DT del PSG, Luis Enrique, gana el premio Sócrates por su labor social.

PSG, el mejor equipo masculino del año Paris Saint Germain es el mejor equipo masculino de la temporada. El PSG ganó la Champions League, de forma contundente. Gianluigi Donnarumma comparte con Ousmane Dembelé durante la premiación del Balón de Oro. @ballondor

Arsenal, el mejor equipo femenino del año El cuadro inglés recibe la distinción como el mejor equipo de fútbol femenino de la temporada. Javier Pastore leyó el nombre.

Ewa Pajor y Viktor Gyokeres, mejores arietes Luis Figo entrega el trofeo Gerd Muller a Ewa Pajor y Viktor Gyokeres, como los mejores delanteros de la temporada.

Un homenaje a Diogo Jota La organización hace un homenaje al fallecido Diogo Jota, con un emotivo video. Hay emoción en la premiación.

Donnarumma agradece por el premio 'Fue una temporada increíble', dice el exgolero del PSG. Dice que ahora solo se concentra en triunfar con el Manchester City.

Donnarumma y Hampton, los mejores goleros Gianluigi Donnarumma y Hanna Hampton ganan como los mejores arqueros, hombre y mujer de la temporada

Los mejores jugadores del mundo a la expectativa

Lamine Yamal gana el Mejor Jugador Joven Lamine Yamal, la estrella del Barcelona, gana por segundo año consecutivo el premio al Mejor Jugador Joven de la temporada.