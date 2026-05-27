Samantha Quenedit brilla en la preliminar del Miss Grand All Stars 2026

Samantha Quenedit en su competencia de traje de gala de Miss Grand All Stars

La ecuatoriana Samantha Quenedit Sánchez destacó en la competencia preliminar de traje de gala del Miss Grand All Stars 2026, que se lleva a cabo en Bangkok, Tailandia.

Tras su destacada pasarela y puesta en escena, la ecuatoriana logró obtener una puntuación de 9,13, lo que la ubicó entre las 11 mejores de la noche.

Samantha Quenedit en competencia de traje de gala del MGI All Stars Captura de Pantalla

La quiteña desfiló con un diseño de la firma tailandesa Garlate Design, compuesto por una silueta ceñida al cuerpo y un escote corazón. El vestido fue elaborado sobre una base de tul nude y estuvo cubierto con pedrería, cristales de swarovski y lentejuelas plateadas. Además, incorporó un polizón lleno de plumas que aportó dramatismo a su presentación.

El certamen se lleva a cabo en su primera edición, y reúne a reinas de todo el mundo que han tenido participaciones previas en concursos de belleza internacionales y han sobresalido en cada uno de estos.

Quenedit llega a la competencia luego de representar a Ecuador en el Miss Grand International 2025, donde alcanzó el top 20.

Posterior a la competencia en trajes de noche, se realizó la competencia de “cara al natural”, en la que todas las representantes desfilaban sin maquillaje. En esta etapa consiguió una puntuación de 8,63 de 10.

Con la suma de ambos resultados, Samantha logra un sólido 17,76, puntaje que la ubica dentro del top 10 de las participantes más sobresalientes de la noche.

Samantha Quenedit en la comptencia de "cara al natural" del MGI All Stars Captura de Pantalla

Entre los integrantes del jurado figuran grandes personalidades como: El zar de la belleza (Osmel Souza); Jojo Bragais; Abena Akuaba Miss Grand Internacional 2020; Isabella Menin, Miss Gran Internacional 2022; El pianista, Omar Harfouch; Natalie Glebova, Miss Universo 2005 y Lupita Jones, Miss Universo 1991.

Nuestra representante buscará asegurar su pase al top de la competencia durante la gran final del certamen, que se celebrará el 30 de mayo de 2026 en Bangkok.