Samantha Quenedit entra al Top 20 en traje de baño; cuándo es la gala final del Miss Grand 2025

La gala preliminar del Miss Grand International 2025 se realizó el miércoles 15 de octubre del 2025.

La destacada actuación de Samantha Quenedit en la gala preliminar la ubicó en el top 20 en Traje de Baño en el Miss Grand International 2025. La ecuatoriana deslumbró con su pasaraje y proyección escénica.

La organización, publicó este jueves 16 de octubre la lista de las 20 mejores candidatas en la pasarela usando bikini. El público y los jueces fueron los encargados de seleccionarlas.

En esta edición, las candidatas usaron un traje de baño enterizo con recortes en los costados y zona abdominal, que le da un efecto de 'monokini'. Tiene tonos de verde oscuro con detalles blancos y negros.

La bailarina y cantante ecuatoriana lució con elegancia, carisma y show, que caracteriza al certamen, cada traje. Su participación ha sido una de las más comentadas en redes sociales.

Para elegir a las aspirantes a la corona más destacadas se tomaron en cuenta los votos realizado desde el 10 al 13 de octubre en las redes sociales. La Miss Grand International Ecuador entró en el selecto grupo junto a Filipinas, Tailandia, Indonesia, Vietnam, México, Perú, Colombia, Guatemala y Paraguay como las más votadas.

Mientras que los jueces seleccionaron a República Checa, Canadá, Japón, Italia, Reino Unido, USA, España, Tanzania, Australia y Ghana. Una de las 20 candidatas será coronada como la mejor en traje de baño durante la gala final.

Samantha Quenedit agradeció en redes sociales el apoyo con una emotiva publicación. Calificó este camino como "un carrusel de emociones" y dijo sentirse orgullosa de haber cumplido un sueño.

"En la preliminar di todo de mí y hoy puedo decir con el corazón que me siento orgullosa de este trabajo" Samantha Quenedit, Miss Grand International Ecuador 2025

La gala final será el sábado 18 de octubre del 2025 a las 07:00 (hora Ecuador). El evento se transmitirá en vivo por Facebook y Youtube del Miss Grand.