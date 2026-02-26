'Scream 7' se estrena en Ecuador con una dosis de nostalgia y terror

El terror más emblemático del género asesinos regresa a la pantalla grande. "Scream 7" se estrena oficialmente en las salas de cine de Ecuador este 26 de febrero, marcando el regreso de la franquicia que revolucionó el suspenso hace casi tres décadas.

Bajo la dirección de Kevin Williamson, el cerebro detrás de la saga original de los 90, esta séptima entrega promete ser la más ambiciosa y psicológica hasta la fecha. La gran novedad de esta cinta es el retorno de su protagonista histórica, Neve Campbell, en su papel de Sidney Prescott.

Pero no llega sola; la nostalgia se apodera de la pantalla con la reaparición de figuras icónicas como Matthew Lillard, Courteney Cox y David Arquette, quienes se unen a nuevas promesas de la actuación como Mckenna Grace y Joel McHale para enfrentar una nueva ola de crímenes.

Funciones y horarios en Ecuador

Las proyecciones estarán disponibles durante todo el fin de semana en diversos horarios, iniciando desde las 14:00 hasta funciones de trasnoche a las 22:30.

Se recomienda a los fanáticos en Quito, Guayaquil, Cuenca y demás ciudades consultar las carteleras digitales para asegurar sus butacas, especialmente para las salas IMAX y 4D, que registran la mayor demanda.

Una lucha por la familia

En esta ocasión, la trama de 115 minutos aleja a Sidney de su retiro. La tranquilidad de su nueva vida se rompe cuando un nuevo Ghostface (Cara de fantasma) emerge con un objetivo aterrador: su propia hija. Decidida a proteger a su familia, Sidney deberá encarar los fantasmas de su pasado en una batalla final que promete mantener a los espectadores al borde del asiento.

Experiencia inmersiva en Ecuador

Para los fanáticos del género, la película estará disponible en formatos 2D, 3D, 4D y, por primera vez para la saga, en formato IMAX, ofreciendo una experiencia visual y sonora de alto impacto.