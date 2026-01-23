Cine y redes sociales se cruzan en una nueva alianza que marca un precedente digital en Ecuador

Representantes de 2btube Latinoamérica y Multicines durante la presentación oficial de su alianza comercial en Multicines Scala, en Quito.

2btube Latinoamérica y Multicines presentaron oficialmente su alianza comercial. Esta colaboración marca un hito para la industria audiovisual y publicitaria del país, al integrar por primera vez la pantalla grande del cine con el alcance masivo del entretenimiento digital.

Multicines se ha consolidado como la cadena de entretenimiento y cines líder en Ecuador, con presencia en siete ciudades y 23 complejos, sumando más de 160 salas a nivel nacional.

Para el último trimestre del año, la empresa proyecta la venta de 1,5 millones de boletos, afianzándose como el principal punto de encuentro físico para el entretenimiento en ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, Ambato, Latacunga y Machala.

Una nueva forma de mirar al mundo digital

Con más de 600 sketches producidos, 36 millones de visualizaciones mensuales en Ecuador y una comunidad local de más de 9 millones de suscriptores, enchufe.tv se posiciona como el aliado digital ideal para extender la experiencia del cine a un entorno always-on.

Integraciones creativas, que incluyen:

Contenido publicitario con el humor característico de enchufe.tv para redes sociales.

con el humor característico de enchufe.tv para redes sociales. Parodias de películas con estética cinematográfica.

con estética cinematográfica. Participación de celebridades e influencers de toda Latinoamérica.

de toda Latinoamérica. Espacios dentro de próximas películas producidas por 2btube Latinoamérica.

Arturo Yépez, CEO de 2btube Latinoamérica, destacó que hoy las marcas necesitan ir más allá de la pauta tradicional.

“Hoy las marcas necesitan algo más que pautar, necesitan entrar en la conversación. Con Multicines unimos dos fuerzas gigantes —la pantalla grande y el universo digital de enchufe.tv— para que las marcas cuenten historias que realmente conecten y vivan en ambos mundos.” Arturo Yépez, CEO de 2btube Latinoamérica

Por su parte, Gonzalo López, gerente general de Multicines, resaltó el valor emocional del cine y su evolución.

“El cine siempre ha sido un espacio de emociones. Hoy, junto a 2btube Latinoamérica, sumamos la capacidad de crear contenido original que conecta a las marcas con la audiencia antes, durante y después de la función.” Gonzalo López, gerente general de Multicines

Cada estreno se convierte en una oportunidad de conexión. Gracias a la data de Multicines, las marcas pueden identificar dónde funciona mejor cada mensaje y amplificarlo con contenido digital que viaja por Ecuador, Latinoamérica y el mercado hispano de Estados Unidos.

La alianza apunta a generar impacto, recordación y conversación real, combinando la experiencia inmersiva del cine con la inmediatez y viralidad de las plataformas digitales. Además, 2btube Latinoamérica ya se encuentra en la búsqueda de partners en otros países de la región para replicar este modelo de alianzas estratégicas.