Shyare Andrade busca la corona del Miss Grand International 2026: hora y dónde ver la final

Miss Grand International 2026: Todo sobre la participación de la ecuatoriana Shyare Andrade en la gran final

Ecuador está pendiente de Shyare Andrade, quien se prepara para la gala final del Miss Grand International 2026, que se realizará en Tailandia este sábado 10 de octubre.

La representante ecuatoriana destacó en las competencias de traje típico y traje de gala, y alcanzó el segundo lugar en la votación de Country’s Power of the Year.

En la competencia de traje nacional, Shyare Andrade lució una creación del diseñador ecuatoriano Steven Vera, inspirada en Tsunki Nua, una figura de la mitología shuar relacionada con el agua y el mundo subacuático.

El traje de gala llevó la firma del diseñador Edghar Rey

En la etapa preliminar, la ecuatoriana también desfiló con un vestido cubierto de pedrería, diseñado por Edghar Rey.

La presentación formó parte de las actividades previas a la elección de la nueva ganadora del certamen.

Ecuador obtuvo el segundo lugar en Country’s Power of the Year

Andrade alcanzó el segundo puesto en la competencia Country’s Power of the Year, una distinción entregada por el presidente del concurso, Nawat Itsaragrisil.

El resultado se definió con los votos de seguidores y compatriotas de las candidatas.

El primer lugar fue para Jihan Dimack, representante de Tanzania.

Fecha, hora y dónde ver la final del Miss Grand International 2026

La gala final del Miss Grand International 2026 está prevista para este sábado 10 de octubre, a las 07:00, hora de Ecuador, equivalente a las 19:00 en Tailandia.

La transmisión podrá seguirse a través del canal oficial GrandTV en YouTube y de las redes sociales del certamen.

En esta edición participan 80 candidatas de distintos países, que buscan avanzar en la competencia por la corona internacional.