Shyare Andrade pone a bailar a su equipo tailandés al ritmo de Tierra Canela en Miss Grand International 2026

La representante compartió un video en el que aparece bailando junto a su equipo al ritmo de Tierra Canela.

La reina de belleza, excandidata a Miss Universo Ecuador, publicó en Instagram un corto en el que baila junto a integrantes de su equipo tailandés con la introducción de ‘Todo lo tuve contigo’, una de las canciones conocidas de la agrupación ecuatoriana Tierra Canela.

En las imágenes, Andrade aparece enseñando los pasos de baile a sus compañeros, quienes se suman a la coreografía al ritmo de la canción.

El momento fue compartido durante su participación en el Miss Grand International 2026.

“Teníamos que hacer un clásico de Tierra Canela”

Junto al video, la representante ecuatoriana escribió un mensaje en inglés y español para agradecer el apoyo que ha recibido durante el certamen.

“Because they're ecuadorian to, i love you guys so much. Thank you for all your support” (porque ellos también son ecuatorianos, los quiero mucho. Gracias por todo su apoyo), escribió en inglés.

En español, Andrade agregó: “No se olviden de seguir dándose con fuerza mi querido país, los amo. Teníamos que hacer un clásico de Tierra Canela”.

Con este mensaje, la reina destacó la presencia de la música ecuatoriana durante su estadía en Tailandia.