Sydney Sweeney y Marilyn Monroe serían familiares, según estudio genealógico

Sydney Sweeney y Marilyn Monroe serían primas lejanas, según un estudio genealógico realizado por MyHeritage.

Sydney Sweeney y Marilyn Monroe tendrían un vínculo familiar lejano, según un nuevo estudio realizado por la plataforma genealógica MyHeritage.

La investigación determinó que ambas actrices serían primas novenas una vez removidas, es decir, parientes muy lejanas dentro de su árbol familiar.

¿Cuál es el vínculo entre Sydney Sweeney y Marilyn Monroe?

Según MyHeritage, la conexión se encuentra en las líneas paternas de ambas.

En el caso de Sydney Sweeney, el vínculo se rastrea a través de su padre, Steven Sweeney. En el de Marilyn Monroe, la conexión se establece mediante su padre biológico, Charles Stanley Gifford.

Ambas ramas familiares convergen en Ezra Perry, un hombre que vivió en Sandwich, Massachusetts, durante el siglo XVII y que es identificado por la investigación como ancestro común de las dos actrices.

Roi Mandel, director de investigación de MyHeritage, explicó que las constantes comparaciones entre ambas figuras de Hollywood llevaron al equipo a revisar sus archivos genealógicos en busca de una posible conexión.

Las comparaciones entre ambas ya eran frecuentes

La revelación llega después de años de comparaciones entre Sweeney y Monroe, principalmente por su imagen y por algunos estilos inspirados en el Hollywood clásico.