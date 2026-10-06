Muere Eva Marie Saint, estrella de 'North by Northwest', a los 102 años

Eva Marie Saint ganó el Oscar a mejor actriz de reparto por su debut en On the Waterfront, junto a Marlon Brando.

La actriz estadounidense Eva Marie Saint, ganadora del Oscar y una de las figuras más reconocidas de la época dorada de Hollywood, murió este martes 6 de octubre de 2026 a los 102 años.

Su representante, Jeff Sanderson, confirmó que Santa falleció por causas naturales en su casa de Los Ángeles, acompañado por familiares y seres queridos.

Ganó un Oscar en su debut en el cine

Eva Marie Saint tuvo uno de los debuts más recordados de Hollywood. En 1954 interpretó a Edie Doyle en On the Waterfront, junto a Marlon Brando y bajo la dirección de Elia Kazan.

Ese papel le permitió ganar el Oscar a mejor actriz de reparto. La película obtuvo ocho premios de la Academia y se convirtió en Saint en una de los intérpretes más destacados de su generación.

Apenas unos años después, en 1959, protagonizó junto a Cary Grant North by Northwest, uno de los clásicos más conocidos de Alfred Hitchcock. Allí interpretó a Eve Kendall, un personaje que consolidó su carrera internacional.

La actriz protagonizó North by Northwest, dirigida por Alfred Hitchcock, junto a Cary Grant. Redes Sociales.

Trabajó con algunas de las mayores estrellas de Hollywood

A lo largo de su carrera, Saint compartió pantalla con figuras como Marlon Brando, Cary Grant, Paul Newman y Gregory Peck. También participó en películas como Exodus, Grand Prix y The Stalking Moon.

Aunque tuvo una carrera extensa, la actriz fue selectiva con sus proyectos. En distintas entrevistas contó que priorizó su vida familiar y que incluso rechazó papeles para poder pasar más tiempo con sus hijos.

Con el paso de los años, también desarrolló una importante trayectoria en televisión y recibió un Emmy por su participación en la miniserie People Like Us.

También apareció en 'Superman Returns'

Saint continuó actuando durante décadas. En 2006 interpretó a Martha Kent , la madre adoptiva de Superman, en Superman Returns. También apareció en Because of Winn-Dixie y posteriormente participó en Winter's Tale.

Su carrera se expandió por más de seis décadas y abarcó cine, televisión y teatro.

Eva Marie Saint nació el 4 de julio de 1924 en Newark, Nueva Jersey. Estuvo casada durante más de seis décadas con el director de televisión Jeffrey Hayden, quien murió en 2016.

La actriz deja dos hijos, cuatro nietos y dos bisnietos.