Muere Eva Marie Saint, estrella de 'North by Northwest', a los 102 años
La actriz falleció por causas naturales en su casa de Los Ángeles, rodeada de su familia, confirmó su representante.
Eva Marie Saint ganó el Oscar a mejor actriz de reparto por su debut en On the Waterfront, junto a Marlon Brando.
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Actualizado:
06 oct 2026 - 22:14
La actriz estadounidense Eva Marie Saint, ganadora del Oscar y una de las figuras más reconocidas de la época dorada de Hollywood, murió este martes 6 de octubre de 2026 a los 102 años.
Su representante, Jeff Sanderson, confirmó que Santa falleció por causas naturales en su casa de Los Ángeles, acompañado por familiares y seres queridos.
Ganó un Oscar en su debut en el cine
Eva Marie Saint tuvo uno de los debuts más recordados de Hollywood. En 1954 interpretó a Edie Doyle en On the Waterfront, junto a Marlon Brando y bajo la dirección de Elia Kazan.
Ese papel le permitió ganar el Oscar a mejor actriz de reparto. La película obtuvo ocho premios de la Academia y se convirtió en Saint en una de los intérpretes más destacados de su generación.
Apenas unos años después, en 1959, protagonizó junto a Cary Grant North by Northwest, uno de los clásicos más conocidos de Alfred Hitchcock. Allí interpretó a Eve Kendall, un personaje que consolidó su carrera internacional.
Trabajó con algunas de las mayores estrellas de Hollywood
A lo largo de su carrera, Saint compartió pantalla con figuras como Marlon Brando, Cary Grant, Paul Newman y Gregory Peck. También participó en películas como Exodus, Grand Prix y The Stalking Moon.
Aunque tuvo una carrera extensa, la actriz fue selectiva con sus proyectos. En distintas entrevistas contó que priorizó su vida familiar y que incluso rechazó papeles para poder pasar más tiempo con sus hijos.
Con el paso de los años, también desarrolló una importante trayectoria en televisión y recibió un Emmy por su participación en la miniserie People Like Us.
También apareció en 'Superman Returns'
Saint continuó actuando durante décadas. En 2006 interpretó a Martha Kent , la madre adoptiva de Superman, en Superman Returns. También apareció en Because of Winn-Dixie y posteriormente participó en Winter's Tale.
Su carrera se expandió por más de seis décadas y abarcó cine, televisión y teatro.
Eva Marie Saint nació el 4 de julio de 1924 en Newark, Nueva Jersey. Estuvo casada durante más de seis décadas con el director de televisión Jeffrey Hayden, quien murió en 2016.
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