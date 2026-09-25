Sofía Vergara intenta dar empanadas a robots humanoides y protagoniza divertido momento

Sofía Vergara protagonizó un divertido momento durante las grabaciones de America's Got Talent, donde participó como jurado. La actriz apareció con unas empanadas en la mano y terminó rodeada por varios robots humanoides Unitree G1.

Los robots forman parte de la propuesta del bailarín y el ingeniero chino Wu Yufei, conocido como Flying Bug, cuyo acto combina danza urbana, movimientos inspirados en artes marciales y robótica. La presentación llegó hasta el final del programa.

Solo tenía dos empanadas

En el video compartido por Vergara se escucha a la colombiana decir que había llevado empanadas, pero rápidamente se aclara entre risas que solo tenía dos mientras los robots se acercaban a ella.

La escena se volvió aún más divertida cuando uno de los humanoides extendió el brazo para recibir la comida. Vergara interpretó inicialmente el movimiento de otra manera e intentó acercar la empanada al rostro del robot, provocando las risas de quienes estaban alrededor.

Ya había quedado sorprendida por los robots

No era el primer encuentro de Vergara con estos humanoides. Durante los cuartos de final, la actriz quedó impresionada con su presentación y les otorgó su Golden Buzzer, lo que permitió que avanzaran directamente a la gran final.

El video volvió a llamar la atención en redes por la reacción de la actriz y por la interacción entre la gastronomía latina y uno de los actos tecnológicos más llamativos de la temporada.