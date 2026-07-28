Amazon retira mayoría de sus modelos emblemáticos de IA en revisión de estrategia

Amazon.com AMZN.O está renovando su estrategia de inteligencia artificial, retirando muchos de sus modelos internos de IA y centrando sus esfuerzos en una nueva iniciativa de modelos de vanguardia, informó Business Insider el martes citando a personas familiarizadas con el asunto.

La empresa ha comenzado a dejar de utilizar la mayoría de sus modelos insignia de IA Nova, incluidos los modelos de gama alta Premier y Omni, el modelo de generación de videos Reel y el modelo de generación de imágenes Canvas, según el informe.

El adiós a Nova: Retiran generadores de imagen y video

En su lugar, Amazon está destinando cada vez más recursos al desarrollo de un "modelo de vanguardia", liderado por el investigador Pieter Abbeel, y la investigación de vanguardia se ha convertido en una de las principales prioridades de la empresa para este año, añade el informe.

Se espera que el nuevo modelo insignia se presente en la conferencia anual "re:Invent" de Amazon a finales de este año, según Business Insider.

"Al igual que con cualquier cartera de IA, evolucionamos continuamente nuestra gama de modelos en función de las necesidades de los clientes", dijo un portavoz de Amazon a Reuters. "Seguimos invirtiendo y dando soporte a los modelos Nova en los que confían nuestros clientes hoy en día... También estamos invirtiendo en la próxima generación de investigación sobre modelos de vanguardia".

La dura competencia contra OpenAI y Google

Esta medida se produce pocos días después de que Amazon recortó puestos de trabajo en su grupo de inteligencia artificial general (AGI), y de que un portavoz afirmó la semana pasada que la empresa estaba centrando sus esfuerzos en "las iniciativas que más importan a los clientes".

Amazon ha tenido dificultades para generar el mismo revuelo en torno a sus modelos Nova que han logrado sus rivales OpenAI, Anthropic y Google. En su lugar, la empresa ha redoblado sus esfuerzos por proporcionar una infraestructura de IA crucial para las empresas.

Sin embargo, Amazon no va a abandonar Nova por completo y el nuevo modelo de vanguardia podría ver la luz bajo la marca Nova, informó Business Insider.

Despidos y el plan del nuevo "modelo de vanguardia"

La familia de modelos Nova de Amazon también incluye los modelos Nova 2 Lite y Nova 2 Sonic, así como Nova Forge, un servicio que permite a los clientes crear sus propios modelos de IA utilizando Nova.

Los esfuerzos de Amazon en materia de IA general (AGI) han experimentado varios cambios desde que se pusieron en marcha en 2023. La empresa consolidó su trabajo en AGI bajo la dirección del veterano del sector de la nube Peter DeSantis en diciembre, y ha visto cómo varios altos ejecutivos del área de AGI abandonaban la empresa a lo largo del último año.