Los principales actores de la inteligencia artificial en China

Los principales actores de la IA en China.

Los proveedores chinos de inteligencia artificial compiten a toda velocidad con las principales empresas estadounidenses, como OpenAI y Anthropic, a pesar de las restricciones de Washington a la exportación de hardware informático de vanguardia.

AFP analiza las empresas, grandes y pequeñas, que están impulsando las ambiciones de China en materia de IA.

Los gigantes Baidu, Alibaba y Tencent están invirtiendo fuertemente en IA, aprovechando sus inmensas bases de usuarios y su infraestructura en la nube.

Actores tradicionales

Baidu, llamado el Google de China, reclutó a destacados investigadores de IA y creó "Ernie", uno de los primeros chatbots chinos. Pero su suerte sigue ligada a sus enormes negocios de búsqueda en internet y marketing.

Alibaba, el coloso del comercio electrónico detrás de plataformas de compras como Taobao, es conocido por sus modelos de IA de código abierto "Qwen", populares entre programadores de todo el mundo porque pueden personalizarse libremente.

Por su lado, Tencent suele ser visto como un actor prudente, aunque intensificó sus inversiones.

Su fundador, Pony Ma, comparó recientemente los esfuerzos anteriores en IA con un barco "con fugas" que esperan que "pueda navegar más rápido".

Tencent está probando ahora un agente de IA, una herramienta capaz de realizar tareas por cuenta de los usuarios, como parte de su aplicación de mensajería WeChat, utilizada por más de mil millones de personas.

ByteDance, la empresa detrás de TikTok, se está desplazando hacia la IA a medida que se intensifica la presión geopolítica sobre su negocio de redes sociales en el extranjero.

Más allá de TikTok

La estrategia está dando resultados: Doubao, el chatbot de IA de ByteDance, es el más popular de su tipo en China, con más de 300 millones de usuarios activos mensuales.

La empresa introdujo recientemente un servicio de suscripción de pago para intentar convertir esa popularidad en éxito comercial. ByteDance también lanzó en junio la última versión de su generador de video con IA, Seedance 2.5.

La capacidad del modelo para producir clips con calidad cinematográfica preocupa por la vulneración de derechos de autor y el impacto de la IA en los empleos creativos.

La startup DeepSeek nació en 2023 como un proyecto paralelo de un fondo de cobertura basado en datos.

El héroe de la IA china

Sacudió la escena mundial de la IA en enero de 2025 con un chatbot de bajo costo y alto rendimiento, desafiando el dominio de Estados Unidos.

El enfoque de código abierto de DeepSeek dio impulso a la industria de la IA del país y aceleró la difusión global de los modelos chinos.

La empresa lanzó su último modelo V4 en abril y, según se informa, ha completado una ronda de financiación que la valora en más de USD 50.000 millones.

Las startups líderes de IA

Las startups Zhipu AI, MiniMax y Moonshot AI son conocidas como los "tigres de la IA" de China, porque retan a los antiguos gigantes tecnológicos en la investigación de modelos fundacionales de inteligencia artificial.

El rendimiento del modelo "GLM-5.2" de Zhipu AI ha causado sensación entre programadores extranjeros que buscan alternativas a los productos de Anthropic y OpenAI.

El asesor de la Casa Blanca y capitalista de riesgo Marc Andreessen dijo que muchos expertos del sector consideran GLM-5.2 "el primer modelo de IA chino que iguala y a menudo supera a los modelos públicos de IA de los grandes laboratorios estadounidenses".

Los productos de MiniMax abarcan desde compañeros de IA hasta herramientas de generación de video.

El nombre chino de Moonshot AI, Yue Zhi Anmian, rinde homenaje al álbum de Pink Floyd "The Dark Side of the Moon", lo que refleja la pasión por el rock de su cofundador Yang Zhilin.

La empresa, conocida por sus populares modelos "Kimi", acaba de cerrar una ronda de financiación de 2.000 millones USD y su última valoración se eleva a 31.500 millones de dólares, señalaron a la AFP fuentes cercanas.

Nuevos actores

La plataforma de entrega de comida Meituan afirmó en junio que su modelo de IA LongCat-2.0 fue el primero en su rango en entrenarse con chips informáticos locales.

El anuncio marcó un hito en el impulso de China por reducir su dependencia del hardware extranjero para IA, en un momento en que Washington restringe la exportación de chips estadounidenses de gama alta.

Xiaomi, con sede en Pekín y más conocida por sus teléfonos inteligentes y productos electrónicos de consumo, ha entrado en la carrera de los modelos fundacionales de IA más tarde que la mayoría de sus competidores.

El último modelo de Xiaomi, "Mimo-V2.5", ocupa hoy el segundo lugar por uso mensual en OpenRouter, una plataforma que permite a los usuarios acceder a múltiples modelos de IA.