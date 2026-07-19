¿La IA está reemplazando el aprendizaje? El 64% de estudiantes ya la usa, según informe global

La inteligencia artificial ya forma parte de la rutina académica de millones de estudiantes.

Un informe global de Pearson revela que el 64% de los alumnos utiliza herramientas de IA para sus actividades escolares y el 80% las consulta al menos una vez por semana.

Sin embargo, expertos advierten que un uso sin criterio puede generar una "ilusión de aprendizaje" y afectar el desarrollo del pensamiento crítico.

La inteligencia artificial se consolida en las aulas

El informe "La evolución de la evaluación: Evaluación formativa en la era de la IA generativa", elaborado por Pearson, muestra que la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta habitual para estudiantes y docentes.

La investigación, basada en la opinión de más de 1 000 educadores de diferentes países, incluidos representantes de Latinoamérica, señala que la IA ya forma parte de las tareas académicas diarias y está transformando la manera en que se enseña y aprende.

¿Cómo utilizan la IA los estudiantes?

Los datos reflejan que el 64% de los estudiantes utiliza inteligencia artificial para sus actividades académicas y que ocho de cada diez recurren a estas herramientas al menos una vez por semana.

Según el estudio, el 60% emplea la IA para aclarar dudas, el 51% para corregir o editar textos y el 48% la usa directamente para resolver tareas.

Además, actividades como cuestionarios de opción múltiple, ensayos cortos y ejercicios de programación son consideradas por los docentes como las más fáciles de resolver con ayuda de estas plataformas.

La "ilusión de aprendizaje", el principal riesgo

Pearson advierte sobre un fenómeno denominado "ilusión de aprendizaje", que ocurre cuando los estudiantes utilizan la inteligencia artificial para completar actividades sin desarrollar realmente los conocimientos y habilidades que estas buscan fortalecer.

Alejandra Baca, especialista en Educación de Pearson Latinoamérica, explicó que el desafío consiste en evitar que la IA sustituya procesos esenciales del aprendizaje, como recordar información, detectar errores, analizar contenidos y conectar ideas.

En áreas como el aprendizaje del inglés, señaló que existe el riesgo de confundir la asistencia tecnológica con un dominio real del idioma.

Cuatro perfiles de docentes frente a la IA

El informe identifica cuatro perfiles de docentes según su relación con la inteligencia artificial:

Los tradicionalistas , que rechazan estas herramientas.

, que rechazan estas herramientas. Los escépticos protectores , preocupados por la autonomía de los estudiantes.

, preocupados por la autonomía de los estudiantes. Los exploradores cautelosos , que experimentan con reservas.

, que experimentan con reservas. Los innovadores proactivos, que incorporan la IA como parte del proceso educativo.

La investigación también revela que solo el 54% de las instituciones educativas cuenta con políticas formales para regular el uso de la inteligencia artificial.

Esto significa que el 46% de las escuelas aún no dispone de lineamientos específicos para su implementación en las aulas.

La propuesta: aprender a usar la IA de forma crítica

Para Pearson, el reto no pasa por prohibir estas herramientas, sino por fortalecer la alfabetización en inteligencia artificial.

Esto incluye enseñar a estudiantes y docentes a elaborar mejores instrucciones o prompts, verificar la información, identificar errores o "alucinaciones" de la IA y comparar de forma crítica las respuestas que ofrecen distintos modelos.

Como parte de esta iniciativa, la organización desarrolló una Guía para Educadores, con recomendaciones para integrar la inteligencia artificial en los procesos de enseñanza sin reemplazar el desarrollo del pensamiento crítico y el aprendizaje significativo.