Usuarios reportan caída de YouTube a nivel mundial la tarde de este miércoles 15 de octubre

YouTube sufrió una caída de su web a nivel mundial la tarde de este miércoles 15 de octubre de 2025.

Usuarios a nivel mundial reportan la caída de YouTube la tarde de este miércoles 15 de octubre de 2025.

El daño de la plataforma ha sido reportado tanto en su versión web, como en la aplicación móvil de los sistemas Android y iOS.

La plataforma Down Detector, que monitore el funcionamiento de las redes sociales en el mundo, ha reportado miles de reportes de fallas en YouTube.

El 44% de los reportes son de fallas en el servidor, mientras que otro 34% son de la aplicación y el 22% de la página web.

Los videos no se reproducen y arrojan el mensaje "Se ha producido un error". En otros casos los videos tardan en cargarse y reproducirse.

La tarde de este miércoles se transmitió el desfile de Victoria's Secret a través de su canal oficial, lo que convocó a millones de personas en el mundo.

Paralelamente, se transmiten partidos de fútbol de las semifinales del Mundial Sub - 20.