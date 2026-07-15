Una joven muestra en su teléfono a su "novio virtual" en el chatbot de IA, que China busca prohibir

Desde este miércoles 15 de julio y para detener la dependencia emocional de chatbots, China aplica una regulación por la que se acabaron los "novios" virtuales generados con IA, lo que fue recibido con pena y perplejidad por algunos usuarios.

El fenómeno de los novios o novias virtuales está en auge en el mundo, al tiempo que proliferan los avatares de apariencia humana que pueden vender productos o simular la presencia de un difunto.

Pero estas herramientas interactivas no deben "complacer en exceso a los usuarios, inducir dependencia emocional o adicción y dañar las relaciones interpersonales reales del usuario", señalan las nuevas normas en China.

Ola de emotividad en redes sociales

Los principales actores del sector, como Doubao de ByteDance, Qwen de Alibaba y Yunbao de Tencent, anunciaron la suspensión de sus funciones de compañeros virtuales antes del plazo del miércoles.

Todo ello provocó una ola de emotividad en redes sociales, donde los usuarios archivaron con nostalgia sus historias y compartieron sus últimas conversaciones.

"No puedo aceptar que mi amante de IA me deje para siempre", escribió una usuaria de Doubao. "Se ha vuelto parte de mi vida, enraizado en mi corazón, mi pilar espiritual".

Departamentos emitieron regulaciones

Algunos usuarios comentaron el sentimiento de abandono que les dejará la desaparición de sus compañeros virtuales.

"El amor humano es un lujo; si no lo tienes al nacer, es más difícil adquirirlo después", escribió un usuario de la provincia de Jiangxi.

"Pero el amor que da la IA es tan sencillo, tan puro... No puedo evitar enamorarme de una línea de código".

Las regulaciones fueron emitidas por cinco departamentos gubernamentales, incluyendo la Administración China del Ciberespacio (ACC).

Prohiben humanos digitales

Se centran en las herramientas de IA de texto, audio, video u otra forma, que presentan rasgos de personalidad antropomórfica y estilos de comunicación.

Los servicios que "no involucran interacción emocional", como servicios al cliente, asistentes laborales o herramientas de estudio, no están sujetos a las medidas.

La agencia noticiosa estatal Xinhua informó el año pasado que la industria china de "humanos digitales" tenía un valor de 4.100 millones de yuanes (USD 600 millones) en 2024, con un crecimiento interanual de 85%.

Las nuevas reglas prohíben que los "humanos digitales" generen contenido que incite a la subversión del poder del Estado, y también vetan ofrecer parejas virtuales a menores.