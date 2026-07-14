El hermano menor de Lamine Yamal conquista las redes durante el Mundial 2026

Keyne Yamal se roba las miradas durante los partidos de España en el Mundial

Los focos no solo apuntan a Lamine Yamal durante el Mundial 2026. Su hermano menor, Keyne Yamal, se ha convertido en una de las figuras más virales del torneo.

Los videos en los que aparece celebrando, bailando y animando a la selección española desde las tribunas y zonas mixtas hacen que conecte con la audiencia en redes sociales.

Las imágenes compartidas por aficionados y medios deportivos han acumulado millones de reproducciones en redes sociales.

La naturalidad del pequeño y su entusiasmo durante los partidos han despertado la simpatía de seguidores de diferentes selecciones, que lo consideran uno de los personajes más entrañables del campeonato.

Lamine Yamal lidera a España en el Mundial

Mientras su hermano acapara la atención fuera del campo, Lamine Yamal continúa siendo una de las principales figuras de España en la Copa del Mundo.

El extremo ha sido determinante en el recorrido de la Roja hacia las semifinales, con actuaciones decisivas, goles y asistencias que lo consolidan como uno de los jugadores más destacados del Mundial.

Con apenas 20 años, el futbolista del FC Barcelona se ha convertido en uno de los referentes ofensivos del equipo dirigido por Luis de la Fuente y mantiene vivas las aspiraciones españolas de conquistar el título mundial.

España busca volver a levantar la Copa del Mundo

España afronta las semifinales con el objetivo de alcanzar una nueva final mundialista, impulsada por una generación de futbolistas jóvenes combinada con jugadores de experiencia.

La selección española ha mostrado un juego de posesión y presión alta durante el torneo, características que la mantienen entre las favoritas para conquistar el Mundial 2026 y sumar una segunda estrella a su historia.