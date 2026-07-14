Tom Holland revela que Erling Haaland ignoró su invitación a cenar

Tom Holland sorprendió al contar una curiosa anécdota con Erling Haaland durante su participación en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

El actor reveló que, tras encontrarse con el delantero noruego en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, decidió escribirle un mensaje directo para invitarlo a cenar, pero nunca recibió respuesta.

"Pensé: le voy a escribir y lo invitaré a cenar… ni siquiera respondió", comentó entre risas Holland, quien calificó la experiencia como "humillante", aunque aseguró que mantiene su admiración por el goleador del Manchester City.

Posteriormente, Haaland explicó que ignoró el mensaje porque no sabía quién era el actor y creyó que se trataba de un desconocido.

Tom Holland promociona el estreno de Spider-Man 4

La entrevista con Jimmy Fallon forma parte de la gira promocional de Spider-Man: Brand New Day, la cuarta película protagonizada por Tom Holland como el superhéroe de Marvel.

El largometraje tiene previsto estrenarse en 2026 y marcará el regreso del actor al Universo Cinematográfico de Marvel tras el éxito de Spider-Man: No Way Home.

Durante las últimas semanas, Holland ha participado en distintos programas de televisión para promocionar la película y otros proyectos cinematográficos en los que participa.

Haaland mantiene su popularidad dentro y fuera de la cancha

Erling Haaland continúa siendo una de las figuras más mediáticas del fútbol mundial.

Durante el Mundial 2026 volvió a generar conversación por su desempeño con Noruega y por diversos momentos virales fuera del terreno de juego.

Su presencia en redes sociales, donde acumula millones de seguidores, y el interés que despierta cada una de sus apariciones públicas lo mantienen entre los deportistas más comentados del momento.