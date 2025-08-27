¿Qué es Roblox?; denuncias ponen en evidencia los riesgos para niños en la plataforma

Roblox es una de las plataformas más usadas por niños y adolescentes.

Roblox está una vez más bajo la lupa. Una de las plataformas de videojuegos más usada por niños y adolescentes en el mundo enfrenta un creciente escrutinio legal y social.

La plataforma de juegos está valorada en 90 millones de dólares. Permite a sus usuarios crear su propio ecosistema online con juegos y experiencias interactivas.

En agosto de 2025, la fiscal general de Luisiana demandó a Roblox de ser un "coto de caza para depredadores sexuales" por no contar con mecanismos adecuados para la verificación de edad de sus usuarios.

Pero el lío se expande. Estados como Florida y Georgia también han emprendido acciones legales contra la plataforma de juegos que acumula más de 70 millones de usuarios activos diarios.

Lo que empezó como un espacio de creación, similar a un juego de LEGO virtual, se ha convertido en un escenario para el debate sobre la seguridad digital, grooming y exposición de menores a contenido inapropiado.

Los datos son alarmantes. El entorno de colores y posibilidades de crear nuevos juegos no es del todo seguro para los menores.

Según un informe de la consultora británica Revealing Reality, incluso niños de entre 5 y 7 años pueden acceder a experiencias clasificadas como "moderadas" o "restringidas" dentro de Roblox.

En ese caso, los niños son expuestos a interacción con adultos en cualquier lugar del mundo e incluso a entornos sexualizados.

¿Qué dice Roblox?

Las Normas de la Comunidad de Roblox prohíben explícitamente el grooming, sextorsión y cualquier forma de explotación sexual infantil.

Ante la creciente presión social y judicial, Roblox aplicó nuevas restricciones desde agosto de 2025: