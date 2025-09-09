iPhone Air: el teléfono más delgado de Apple, que lanza AirPods y reloj inteligente

El nuevo iPhone Air fue presentado este martes 9 de septiembre de 2025.

Una nueva versión de iPhone fue lanzada este martes 9 de septiembre de 2025 en el Apple Event, en Cupertino, California, Estados Unidos.

Se trata del iPhone Air, el más delgado de estos celulares, fabricado con "titanio de nave espacial" y con una pantalla Ceramic Shield, que según Apple es la más duradera de la historia.

Este delgado teléfono cuenta con una pantalla de 6,5 pulgadas y bordes de 5,6 milímetros. Según Apple, es fabricado con 80% titanio reciclado, el porcentaje más alto en un iPhone hasta ahora.

El teléfono está disponible en cuatro colores: negro espacial, blanco nube, oro claro y azul cielo. Además, se venderá una carcasa protectora especial forrada con imanes delagados y flexibles para combinar con una correa cruzada.

La funda protectora estará disponible en negra, blanca, beige y azul claro.

La funda con correas para el iPhone Air se venderá por separado. Apple

Este teléfono fue comparado con "niveles de cálculo de MacBook Pro en un iPhone" debido al silicio que aporta potencia para las capacidades de Inteligencia Artificial.

El iPhone Air tendrá un precio en el mercado de 999 dólares.

iPhone 17

El esperado iPhone 17 también fue presentado en el evento de Apple. Este teléfono destaca con una cámara mejorar que alcanza cuatro veces mejor resolución en comparación con su versión anterior.

“La cámara principal ofrece una impresionante resolución de 48 megapíxeles… y para las fotos cotidianas, la resolución predeterminada de 24 megapíxeles ofrece el equilibrio perfecto”, precisó Megan Nash, ejecutiva de Apple.

El iPhone 17 contará con la nueva función Center Stage que utiliza IA para ampliar automáticamente el campo de visión o encuadrar al sujeto.

Este teléfono estará disponible en cinco colores: lavanda, azul niebla, negro, blanco y salvia.

El nuevo iPhone 17 estará disponible en cinco colores. Apple

El nuevo procesador del iPhone es el A19. Cuenta con un escudo cerámico y un revestimiento antireflectante de siete capas que reduce el deslumbramiento.

¡Un iPhone más grande! El modelo 17 tiene una pantalla de 6,3 pulgadas en comparación con las 6,1 pulgadas del 16.

En el caso del iPhone 17 Pro se mantienen las tres cámaras traseras.

Estos serán los precios de los nuevos modelos:

iPhone 16e: 599 dólares

iPhone 17: 799 dólares

iPhone 17 Pro: 1 099 dólares

Apple Watch de alta gama y versiones económicas

En el evento se presentaron nuevos modelos de Apple Watch que incluyen funciones para monitorear el descanso de los usuarios y detectar problemas como apnea.

La nueva serie de relojes es Apple Watch Series 11 e incluye un módem de 5G mejorado que va desde 399 dólares.

Además, se presentó un modelo de Apple Watch de menor precio que los regulares. En esa categoría consta el modelo SE3 con costos que van desde 249 dólares.

Por otro lado, también habrá un modelo Apple Watch Ultra, un reloj de alta gama que contará con conexión satelital y estará disponibles desde 799 dólares.

Apple presentó los nuevos Apple Watch en versiones de alta gama y otras económicas. Apple

Air Pods Pro 3

Los nuevos AirPods 3 contarán con el programa de entrenamiento llamado WorkOut Buddy que icluirá mensajes de motivación hablados.

Los audífonos también podrán detectar la frecuencia cardíaca y calorías quemadas durante el entrenamiento. Se podrán registrar hasta 50 tipos de entrenamientos en la app de fitness.

Además, los audífonos tendrán una función de traducción de idiomas en tiempo real impulsada por Apple Intelligence.

Estos nuevos audífonos tendrán una mejora en la cancelación de ruido en razón de cuatro veces más que su versión anterior. Estarán disponibles en 249 dólares.