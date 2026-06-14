Puntos clave de la ley que busca prohibir redes sociales a menores de 16 años en Canadá

Autoridades de Canadá planean prohibir redes sociales a menores de 16 años, en Canadá

El gobierno de Canadá presentó ante el Parlamento el proyecto de ley denominado Safe Social Media Act, Proyecto de Ley C-34.

Se trata de una propuesta integral sobre seguridad digital que establece los 16 años como la edad mínima legal para abrir y gestionar cuentas en plataformas de redes sociales.

La medida, motivada por la creciente preocupación por la salud mental y la seguridad infantil en internet, fue impulsada con urgencia bajo la premisa de que las plataformas actuales exponen a los jóvenes a riesgos mortales.

Puntos clave de la ley:

Las redes deberán usar escaneo de ID o reconocimiento facial para validar la edad.

Obliga a retirar contenido sobre abuso, autolesión, ciberacoso y pornografía. Las imágenes íntimas no consentidas deben borrarse en 24 horas.

Los chatbots no se prohíben, pero deben redirigir a líneas de ayuda ante crisis. El contenido de IA debe llevar etiqueta clara.

Se crea la Comisión de Seguridad Digital con poder de multar hasta por USD 10 millones o el 3% de los ingresos globales de la empresa.

La ley está en debate y su aplicación tardará unos 18 meses tras ser aprobada.

La propuesta pasará por segundas lecturas, intensos debates parlamentarios y revisiones en comisiones tanto en la Cámara de los Comunes como en el Senado.

Por ello, aún no hay una fecha fija programada para la votación definitiva de la ley de prohibición de redes sociales a menores.

Países que ya regulan el uso de redes sociales a menores

Australia fue pionero mundial al prohibir el acceso a las principales redes sociales a menores de 16 años.

Otros países como Francia tienen leyes para limitar su uso a menores de 15 o 16 años sin consentimiento parental.

De su parte, España también se encuentra en proceso legislativo para implementar prohibiciones similares.