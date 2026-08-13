¿La IA usa tu música? Paola Navarrete alerta sobre sus canciones
La cantante ecuatoriana Paola Navarrete encendió la alerta en redes sociales tras asegurar que encontró su música en registros vinculados a una plataforma de Inteligencia Artificial.
Paola Navarrete habla sobre una plataforma donde puedes ver si música de tu artista favorito está siendo utilizada para alimentar IA.
Forbes México
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Actualizada:
13 ago 2026 - 19:35
“Lamentablemente no nos salvamos (...) están usando nuestra música para alimentar modelos de IA”, escribió Paola Navarrete, cantante ecuatoriana, en su cuenta de Instagram.
La artista compartió AI Watchdog, una herramienta de The Atlantic que permite consultar enormes bases de datos de música recopilada y puesta a disposición para proyectos de inteligencia artificial.
Paola Navarrete pide a los artistas no dejar de crear
La cantante hizo un llamado a otros músicos para revisar si sus canciones también aparecen en estas bases y, sobre todo, pidió no recurrir a la inteligencia artificial para crear música.
“Yo sé que puede tentar”Paola Navarrete, cantante ecuatoriana.
Su mensaje fue claro, continuar creando, pero proteger el trabajo de los artistas frente al avance de esta tecnología.
¿Cómo saber si la música de un artista aparece?
La herramienta compartida se llama AI Watchdog. No es una aplicación que deba descargarse, sino una plataforma web desarrollada por The Atlantic como parte de una investigación sobre los datos utilizados para desarrollar sistemas de IA.
Revisa AI Watchdog de The Atlantic
Entre los conjuntos investigados está LAION-DISCO-12M, que reúne más de 12 millones de canciones obtenidas de YouTube. La investigación también encontró obras de artistas reconocidos mundialmente dentro de diferentes bases de datos musicales.
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